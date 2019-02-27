Кому придется платить налог на бани и сараи

Еще осенью прошлого года многие россияне получили от местных властей предписание: до 31 декабря поставить на кадастровый учет свои сараи и бани – за них нужно будет уплачивать налог на имущество. Журналисты издания «Собеседник» попытались разобраться, о чем идет речь.

Старый новый налог

Налог на хозпостройки существует с 1992-го, тогда это был отдельный федеральный закон. В 2015-м его отменили, так как в Налоговый кодекс была введена 32-я глава, касающаяся налога на имущество граждан. Хозпостройки там не упоминались.

В 2016-м в эту главу внесли поправки, и хозпостройки были возвращены в список объектов налогообложения. Но, как и в отмененном законе, речь шла лишь о сараях, банях, гаражах, беседках и других формах малой архитектуры только на садовых и дачных участках.

– А с 1 января 2019 года вступил в силу новый федеральный закон №217 «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», который привнес некоторые изменения и в Налоговый кодекс, – объясняет осеннюю активность местных властей юрист компании «Юристат» Илья Семешин. – И теперь налог на хозпостройки начинает взиматься по всей стране, так как новации касаются сараев не только на дачных участках, но и в деревнях, а также на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства. Перечень земель – закрытый.

– То есть в малых городах, где много частного сектора, налоги на сараи платить не надо?

– Надо, просто они подпадают под другие нормы.

Уведомить налоговую о наличии построек – обязанность налогоплательщика. В противном случае налоговики могут начислить налог по двойной ставке (между ФНС и Росреестром идет постоянный обмен информацией).

Если хотите получать налоговую льготу, вы обязаны сами подать заявление, иначе налоговики будут считать, что вам льгота не нужна.

Если у вас на участке есть, скажем, баня на фундаменте, но площадь у нее 45 квадратных метров, налог платить не надо. А вот поставить на кадастровый учет и уведомить о наличии постройки налоговую необходимо. При этом не забудьте приложить документы о площади объекта.

Все зависит от фундамента

Есть и хорошие новости: не каждая баня и гараж – недвижимость. Речь идет только о капитальных строениях.

– К таким, – объясняет Семешин, – относятся сооружения, которые нельзя перенести без ущерба для их конструкции. Другими словами, те, которые стоят на фундаменте. То есть если вы построили сарай основательно, с фундаментом – это недвижимость, облагаемая налогом. То же самое правило относится ко всем сооружениям – баням, беседкам и так далее. Хотя законодатели оставили налоговикам лазейку: в новом законе понятие «хозпостройка» трактуется расширительно. И при желании к таковым можно отнести все, что предназначено для удовлетворения бытовых нужд человека.

Правда, есть и еще один важный момент: площадь конструкции должна превышать 50 квадратных метров. За все, что меньше, платить не надо (и неважно, льготник вы или нет).

– При этом недвижимость должна быть поставлена на кадастровый учет и зарегистрирована как собственность, – уточняет Семешин. – Наличие этих сараев и бань на планах БТИ не учитывается.

Считаем вместе

– А если у человека на участке два сарая, скажем, по 20 квадратных метров и баня 30 квадратов? И все они на фундаменте.

– Если строго следовать закону, то от налога освобождается только одна постройка. Но тут все зависит от местных властей. Они могут расширить льготу и освободить от налога не одну, а, скажем, две или три постройки. Могут также и увеличить льготу по площади – не до 50 квадратных метров, а до 60 или даже 70, – поясняет Семешин.

– Суммируются эти метры?

– Нет. По каждому объекту идет отдельный расчет.

– А если у человека капитальная беседка в 70 квадратов, он будет платить налог со всей площади или только с 20? А 50 квадратов пойдут в льготу?

– Он будет платить за все метры.

– Какие штрафы за непослушание?

– Как ни странно, пока никаких. Но думаю, этот пробел законодатель скоро устранит. Тем более что Росреестр, как обещают, будет пользоваться данными аэросъемки, чтобы сравнивать реальные объекты недвижимости с теми, что граждане зарегистрировали. Такие попытки уже предпринимались в 2018 году.