Новогодняя интервенция в музее

Однодневная выставка «Резолюшнс» прошла 20 февраля в выставочном зале Национального музея Коми. В экспозиции были представлены итоги проекта мультимедиа арт-лаборатории «ИНТЕРВЕНЦИЯ LAB».

Зрители увидели арт-инстал-ляции, представляющие собой интерпретацию особенностей визуальной культуры празднования Нового года в современной России. Авторы работ предлагают не только взглянуть на привычные атрибуты Нового года в новом художественном воспроизведении, но и задаются вопросом о том, каким праздник будет в будущем.

Артур АРТЕЕВ

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