«Жилищный вопрос» и другие столетние издания

Редкие издания первых лет советской власти представлены на выставке «Мы из прошлого века» в фойе читального зала Национальной библиотеки Коми. Все эти книги из редкого фонда библиотеки объединяет то, что они были изданы сто лет назад – в 1919 году.

В стране шла Гражданская война, царили разруха и голод, но молодое правительство начало выпуск новых книг. В экспозицию вошло более десяти редких изданий. Это книги по литературоведению, истории, фольклору, а также труды Карла Маркса и Фридриха Энгельса. В частности, в 1919 году вышли брошюра «К еврейскому вопросу» Маркса и книга «Жилищный вопрос» его соратника Энгельса.

Издавали массовыми тиражами и книги русских революционеров. Например, «На полюсе холода» Виктора Ногина. Он рассказал о своей ссылке в Верхоянск – одно из самых холодных мест на Земле. Книга получила высокую оценку Максима Горького, под руководством которого годом ранее было создано первое советское издательство художественной литературы «Всемирная литература».

Вышли в 1919 году и известные «Записки о революции» Николая Суханова. В них он описывал недавние события 1917 года. После появления книги Ленин обвинил Суханова в педантском отношении к марксизму, а Троцкий – в политической близорукости. В конце 1920 года Суханов вышел из меньшевистской партии, а в дальнейшем заявил об ошибочности всего написанного им до 1921 года о большевиках и их роли в революции. В июле 1930-го его арестовали по обвинению в контрреволюционной деятельности, а в 1940 году приговорили к расстрелу. Удивительно, но его книга сохранилась в Сыктывкаре.

В «Истории Русской земли» известного популяризатора науки Николая Рубакина рассказывается о самом древнем населении Руси, о том, как возникли Кавказские и Крымские горы, о далеких соседях славян и многом другом. На иллюстрациях – динозавры и мамонты. В серии «Кому пролетариат ставит памятники» издали биографию Тараса Шевченко.

У некоторых представленных на выставке книг не сохранились обложки или потеряны некоторые страницы. Все-таки прошло сто лет со дня их выхода в свет.

Артур АРТЕЕВ

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