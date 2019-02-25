Вместо референдума законодательная инициатива

21 февраля парламентарии Коми собрались на первое в этом году сессионное заседание. Самым обсуждаемым среди тем повестки дня стал вопрос о проведении референдума о запрете на ввоз мусора в республику. После бурной дискуссии большинством голосов это предложение было отвергнуто как противоречащее федеральному и республиканскому законодательству. Да еще и необоснованно затратное. Но это не значит, что «мусорная» тема не тревожит парламентариев и они не будут ею заниматься.

Вопрос, сформулированный инициативной группой, звучал следующим образом: «Согласны ли вы с тем, что перемещение, обработка, обезвреживание, захоронение на территории Республики Коми отходов производства и потребления с территории других субъектов Российской Федерации должны быть запрещены?» Как и полагается в таких случаях, формулировка вопроса была отправлена на правовую и лингвистическую экспертизу, которая показала, что федеральный закон об отходах производства и потребления не дает регионам прав устанавливать запрет на перемещение всех без исключения отходов с территории других субъектов Федерации. Кроме того, закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности РФ» дает пользователям право свободного проезда транспорта и перевозки грузов по автодорогам общего пользования в пределах страны и не закрепляет полномочия регионам запрещать движение транспортных средств по всем автомобильным дорогам.

Именно об этом и сообщил на заседаниях комитетов и на самой сессии один из авторов альтернативного проекта постановления вице-спикер парламента Владимир Косов. Проект был подготовлен в соавторстве с председателем Госсовета Коми Надеждой Дорофеевой.

Кроме того, как отметил выступавший, проведение референдума обойдется республике минимум в 60 миллионов рублей. Такую сумму озвучили в избиркоме Коми, куда вице-спикер обратился с соответствующим запросом.

– Зачем тратить такие деньги, если вопрос может быть решен простым голосованием? – обратился к залу Владимир Косов, призвав коллег перевести решение в законодательную плоскость.

От себя вице-спикер счел необходимым добавить:

– Вопрос действительно злободневный. Ни один депутат, ни один житель Коми не хочет, чтобы нам завозили чей-то мусор. Но мы же не можем запретить ездить по нашим дорогам машинам из других субъектов Федерации.

Поскольку постановлений было два, депутаты голосовали по каждому в отдельности – по очередности их поступления. Проект, подготовленный Надеждой Дорофеевой и Владимиром Косовым, поступил первым, поэтому сначала проголосовали за него. За постановление, признающее проведение такого референдума неправомочным, проголосовало абсолютное большинство при одном голосе против. Проект, подготовленный инициативной группой, набрал всего четыре голоса «за», один воздержался, а подавляющее большинство было против проведения референдума.

Затем взял слово новый лидер фракции «Единой России» Сергей Усачев. Он предложил разместить в интернете для обсуждения заключение правового управления Госсовета о неправомочности формулировки вопроса, предлагавшегося на референдум, дабы исключить всякие домыслы об ангажированности. В свою очередь фракция в ближайшее время проработает варианты решения этого вопроса. По мнению Сергея Усачева, это должна быть законодательная инициатива на федеральном уровне.

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Роман Полшведкин, к которому журналисты обратились за комментариями, счел, что начать надо с выхода с законодательной инициативой в Госдуму России:

– Дело в том, что вопрос, вынесенный на референдум, в предложенной формулировке серьезно ограничивает полномочия главы республики, у которого есть право заключать соглашения с соседними субъектами. И мы сегодня сталкиваемся с ситуацией, когда Ненецкий округ выходит на нас с предложением возить отходы на наши объекты, потому что не имеет возможности возить мусор на полигон в Нарьян-Маре. Поселок Харьягинский возил свои отходы на полигон города Усинска, поселок Харута, также находящийся в административном подчинении НАО, – на интинский полигон. Объем этих отходов порядка 85 тонн, НАО предлагает возить их на нашу территорию. Это может быть реализовано только по соглашению между субъектами. Пока это предложение отклонено, потому что мы видим негатив в обществе, да и само законодательство постоянно меняется. Как поступать сейчас Ненецкому округу, очень сложный вопрос. Для населения округа это серьезно отразится на тарифе – им придется чуть ли не на вертолетах отходы вывозить. С другой стороны, такие населенные пункты на юге нашей республики, как Летка, Ношуль, традиционного возили свои отходы на полигон в Кировской области – в город Мураши. Сегодня Кировская область нам запрещает это делать. И мы везем отходы с юга республики в Сыктывкар за 280 километров. И это серьезно отражается на тарифе, 80 процентов которого это транспортная составляющая. Поэтому с субъектами вопрос необходимо урегулировать.

Другой серьезный момент, на который указал Роман Полшведкин: в законодательстве заложено формирование территориальной схемы обращения с отходами в целом в стране. И очевидно, что это не будет просто мозаика территориальных схем отдельных субъектов, а будут утверждены межсубъектовые потоки, которые есть сейчас. Например, из Москвы в Московскую область, из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область, из Дагестана, где нет своих полигонов, в соседние регионы и так далее.

Механизмы, которыми можно отрегулировать эти вопросы, возможны как на федеральном уровне, так и на региональном, подчеркнул министр и обратил внимание еще на один серьезный аспект.

– Вторичные фракции – это тоже мусор, и мы можем поставить в очень неудобную ситуацию компанию «Комитекс», которая принимает пластиковые отходы практически со всей России. Ведь тех объемов, что образуются в республике, катастрофически не хватает. «Тиссью Груп» принимает макулатуру из многих субъектов Федерации. А это тоже транспортировка отходов. Порядка девяти малых компаний в Сыктывкаре занимаются переработкой мусора. Поэтому требуется доработка федерального законодательства и принятие подзаконных нормативных актов, регулирующих обращение с ТКО, в том числе с полезными фракциями, полученными при раздельном сборе отходов.

Галина ВЛАДИС