Младопарламентарии нового созыва приступили к работе

Молодежный парламент Коми V созыва провел первую сессию. В первой половине дня 21 февраля молодые парламентарии приняли участие в заседании Госсовета республики, на котором познакомились с принципами работы законодательного органа власти. А затем собрались на свою первую установочную сессию.

На открытии заседания молодых парламентариев приветствовала председатель Госсовета Надежда Дорофеева:

– Приятно, что такое большое число неравнодушных молодых людей хочет самореализоваться, заниматься важным делом на благо нашего региона. Именно стремление решать проблемы жителей республики придаст импульс продвижению ваших инициатив и вашему участию в разработке законопроектов.

Кроме того, Надежда Дорофеева посоветовала молодым парламентариям стать помощниками депутатов, иметь свою точку зрения на любую проблему и уметь отстаивать свою позицию.

Депутаты Госсовета, участвующие в сессии, пообещали помогать молодым парламентариям в их начинаниях.

Вице-спикер Валентина Жиделева обратила внимание на то, что присутствие молодых депутатов на заседании Государственного Совета является первым подобным опытом за все 15 лет существования Молодежного парламента.

– Мы хотим, чтобы вы сразу познакомились с законотворческим процессом, потому что вы те люди, которые займут когда-то наши места, – подытожила Валентина Жиделева.

Затем депутаты Молодежного парламента открытым голосованием избрали председателя. Им стал сыктывкарец Александр Лебедев, известный как руководитель проекта «Молодежь Вправе». Его заместителями стали интинка Анна Гагарина – член Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» и студент УГТУ, член Совета КРО ОМОО «Российский союз сельской молодежи» Никита Пономарев.

Лина ПЕРОВА

Фото gsrk.ru