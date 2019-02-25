Профицит регионального бюджета, рост доходов, сокращение госдолга – финансовая ситуация в Коми продолжает стабилизироваться, о чем свидетельствуют итоговые данные за 2018 год, предоставленные «Республике» минфином Коми.

Профицит

Когда планировался консолидированный бюджет региона на 2018 год, изначально предполагалось, что он будет дефицитным, недостаток средств мог составить порядка 2,5 миллиарда рублей. Связано это в основном с тем, что на федеральном уровне решили увеличить минимальный размер оплаты труда. Соответственно, Коми понадобились дополнительные деньги, чтобы поднять МРОТ до необходимого уровня. Однако в результате бюджет был исполнен с профицитом в 10,4 миллиарда рублей.

Увеличение доходов

Профицита не было бы без роста доходов бюджета. А они в прошлом году составили 96 миллиардов рублей, это на 16,1 процента больше, чем в 2017 году. Произошло это благодаря налогам и безвозмездным поступлениям. Налогов собрано 84 миллиарда, на 15,5 процента больше, чем годом ранее. Основной прирост – на шесть миллиардов (плюс 26,2 процента) – по налогу на прибыль организаций, большая часть поступлений здесь от крупных предприятий нефтяной и газовой отрасли.

На 3,7 миллиарда больше, чем в 2017 году, бюджет получил в качестве налога на имущество организаций (плюс 20,3 процента), на 1,5 миллиарда – НДФЛ (плюс 6,7 процента). Рост налога для физлиц вызван в том числе тем самым увеличением МРОТ, то есть часть затрат вернулась в бюджет.

Кроме того, на два миллиарда, или 30 процентов, увеличились безвозмездные поступления, в целом они составили 8,9 миллиарда рублей.

Финансы пошли в рост

Как отметили в минфине Коми, республика достаточно независима от федеральной помощи, доля финансовых вливаний из центра – чуть более восьми процентов от регионального бюджета (к тому же нужно помнить, что на федеральный уровень уходит больше половины налогов, собранных в республике). Тем не менее уровень этой помощи растет, из 8,9 миллиарда безвозмездной поддержки 8,2 миллиарда – как раз поступления из федерального бюджета, дотаций стало на 2,9 миллиарда больше, субвенций – на 0,1 миллиарда, субсидий – на 0,04 миллиарда. Правда, при этом на 1,1 миллиарда снизились иные межбюджетные поступления.

70 процентов – на «социалку»

Расходы бюджета Коми в 2018 году в целом составили 85,5 миллиарда рублей, это на 5,7 миллиарда больше, чем в 2017 году. Порядка 70 процентов израсходовано на социальную сферу: образование (32,2 процента), социальную политику (23,5 процента), здравоохранение (восемь процентов), физкультуру и спорт (6,5 процента). Дополнительные средства пошли в первую очередь на нужды этой сферы.

Сокращение госдолга

Уменьшить госдолг и оптимизировать его структуру – одна из главных задач минфина республики в последние годы. В 2018 году долг Коми удалось сократить на 10,1 миллиарда рублей (на 26,3 процента). Сейчас республика должна 28,4 миллиарда рублей, это 38,8 процента от объема утвержденных доходов. И это очень неплохой показатель, если вспомнить, что в 2016 году это соотношение составило критические 78 процентов.

Госдолг сократился благодаря удачным перекредитовкам, полному замещению коммерческих кредитов бюджетными. То есть коммерческим банкам Коми сейчас вообще ничего не должна. Соответственно, снизился и объем расходов на обслуживание госдолга, в 2018 году на это ушло 2,5 миллиарда рублей, что почти на миллиард меньше, чем годом ранее.

Подготовила Анна ПОТЕХИНА