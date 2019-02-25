Депутаты Коми увеличили компенсацию за капремонт

Автор: Редактор 25.02.2019

На первом в наступившем году сессионном заседании депутаты Госсовета республики увеличили компенсацию за капремонт для некоторых категорий льготников, приняли поправки к закону «О противодействии коррупции в Республике Коми», утвердили состав Общественного совета при законодательном органе региона, а также приняли в свои ряды нового парламентария. Всего в повестке дня февральского заседания значилось 25 вопросов.

Новый депутат

Перед открытием сессии спикер парламента Надежда Дорофеева предоставила слово заместителю председателя избиркома Коми Елене Баскаковой для оглашения решения избирательной комиссии о передаче депутатского мандата, ставшего вакантным после досрочного добровольного сложения полномочий Игорем Завальневым. Заявление о своей отставке депутат подал еще в декабре прошлого года. Поскольку в Госсовет Коми он избирался из списка кандидатов, выдвинутых КРО «Единой России» по единому избирательному округу (Боровская территориальная группа №11), его мандат должен перейти следующему зарегистрированному в этом списке кандидату. Вторую строчку занимала Анна Фролова, но она сняла свою кандидатуру по личному заявлению, поэтому мандат был передан третьему в списке кандидату – ухтинке Нине Бондаревой. 18 февраля избирком зарегистрировал ее депутатом Госсовета.

У новоиспеченного парламентария большой послужной список. Она работала учителем в школах, в городском отделе народного образования, возглавляла отдел социальной помощи семье, детству и молодежи, затем управление по социальным вопросам администрации Ухты. В 2003-2004 годах занимала пост первого замминистра труда и социального развития Коми, далее возглавляла аппарат администрации Ухты, была заместителем главы города. Работала в УГТУ, руководила ухтинским филиалом Республиканской общественной приемной главы Коми. С 2014 года – пенсионер, член Общественного совета при администрации Ухты, заместитель председателя правления ухтинского городского комитета защиты мира.

Востребованная льгота

Одно из наиболее социально важных решений февральской сессии – трехкратное увеличение компенсации расходов на капитальный ремонт некоторым категориям льготников. Депутаты рассудили, что раз в регионе в три раза вырос тариф на капремонт, то необходимо на такую же величину увеличить и размер соцподдержки.

– Внося поправки в бюджет еще в конце прошлого года, принимая изменения к увеличению всех мер социальной поддержки на четыре процента, мы понимали, что этого недостаточно. Тем более когда размер платы за капитальный ремонт существенно возрос. В связи с этим инициатива поддержать такую незащищенную категорию, как люди преклонного возраста, была единогласно поддержана всеми депутатами, – пояснил журналистам председатель комитета по социальной политике Сергей Артеев.

Мера коснется жителей республики от 70 лет, которые являются собственниками жилья или его доли и проживают в квартире одни либо в составе семьи, где другие члены также старше 70 лет и (или) неработающие инвалиды I и (или) II группы. Компенсация составит от 122 до 265 рублей в месяц на одного льготника – собственника жилья.

Как сообщил депутатам министр труда, занятости и социальной защиты Илья Семяшкин, на данный момент в реестре ведомства значится 8784 собственника, подпадающих под этот закон. На его реализацию в бюджете республики выделяется 21 миллион рублей, причем срок действия поправок исчисляется с 1 января 2019 года.

Для назначения впервые компенсации необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства и представить заявление, паспорт, документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение, документ, подтверждающий оплату взносов на капитальный ремонт (квитанция с чеком об оплате).

Компенсацию предоставляют при отсутствии задолженности по оплате ЖКУ и капитальному ремонту или при заключении соглашения с организациями, предоставляющими коммунальные услуги населению, по ее погашению.

Пробел в законе исправлен

Проверяя достоверность сведений, предоставляемых лицами, замещающими государственные должности, о доходах и расходах своих и ближайших родственников, прокуратура Коми обнаружила пробел в республиканском законодательстве. Законом «О противодействии коррупции в РК» установлено, что лицо, замещающее государственную должность в системе исполнительной власти региона, должно предоставлять такие сведения в администрацию главы Коми, а лица, замещающие отдельные государственные должности, например, уполномоченный по правам человека, – в аппарат Госсовета. А вот председатель избиркома, председатели территориальных избирательных комиссий и глава Контрольно-счетной палаты Коми, согласно закону, обязаны представлять декларации о доходах и расходах по месту замещения своей должности. Получается, что они сами же контролируют своевременность и полноту представленных ими сведений, что создает конфликт интересов. Поэтому прокурор республики предложил внести в республиканский закон поправки, устраняющие правовую неопределенность. Согласно им, председатели республиканского и территориальных избирательных комиссий должны представлять документы в администрацию главы региона, а председатель КСП – в администрацию Госсовета Коми. С такими поправками согласились все депутаты.

Оптимизация судей и пограничный вопрос

Без дебатов прошло также решение об упразднении Удорского и Троицко-Печорского районных судов, которые отныне будут переданы под юрисдикцию более крупных Усть-Вымского и Сосногорского городских судов. Оптимизация продиктована неравномерной нагрузкой судей – в упраздняемых судах она ниже среднереспубликанских показателей. Но граждане от подобных преобразований не пострадают: вместо упраздняемых судов будут сформированы постоянные судебные присутствия, в Троицко-Печорске продолжат работать четверо судей, в Кослане – трое.

Утвердил Госсовет и уже подписанное главой Республики Коми и губернатором Архангельской области соглашение об описании границ между регионами. После того как соглашение стало законом, данные будут внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Как сообщил министр имущественных и земельных отношений Александр Сажин, Коми осталось заключить подобное соглашение еще с двумя соседями – Ненецким и Ямало-Ненецким автономными округами. Эта работа будет завершена в текущем году.

Общественный совет сформирован

Февральская сессия стала точкой отсчета для новой общественной структуры – Общественного совета при республиканском парламенте. Его роль будет консультативно-совещательной и контрольной. Кандидатов в совет представила вице-спикер парламента Валентина Жиделева, депутаты голосовали за каждого в отдельности.

Всего в состав Общественного совета вошли девять человек: зампред Союза женщин Коми Людмила Афанасьева, руководитель исполнительной дирекции Ассоциации «Совет муниципальных образований РК» Юрий Болобонов, председатель Общественного совета при МВД республики Галина Киселева, председатель совета директоров «Тимано-Печорского научного центра» Юрий Лисин, куратор Ассоциации ТОС Дмитрий Сизев, старший научный сотрудник КНЦ УрО РАН священник Максим Стыров, эксперт Общественной палаты Коми Владимир Теребихин, директор республиканского центра психолого-педагогической медицинской и социальной помощи «Образование и здоровье» Светлана Ушакова, главный научный сотрудник КНЦ УрО РАН, доктор экономических наук, профессор Виктор Фаузер.

Галина ВЛАДИС

Фото gsrk.ru

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