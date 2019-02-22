Социальный посыл президента

В среду Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию, которое носило отчетливый социальный характер. Выступление президента России было посвящено прежде всего вопросам внутреннего развития, социального и экономического. Глава государства предложил целый пакет дополнительных мер для улучшения демографической ситуации, развития здравоохранения и образования, особое внимание уделил реализации национальных проектов и свободе предпринимательства.

О поддержке семей

Главной задачей Владимир Путин назвал сбережение народа и сообщил о новом пакете уже подготовленных мер по поддержке семей. Он предложил поднять планку выплат на первого и второго ребенка до двух прожиточных минимумов с 1 января 2020 года.

Пособия по уходу за детьми с инвалидностью с 1 июля повысят с 5,5 тысячи рублей до 10 тысяч рублей. В яслях к 2021 году нужно создать не менее 270 тысяч новых мест, включая негосударственный сектор, и таким образом полностью решить эту проблему.

Глава государства предложил увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимость для семей с детьми. Речь идет о том, чтобы дополнительно освободить от налога по 5 квадратных метров в квартире и по 7 квадратных метров в доме на каждого ребенка. Также президент предложил полностью освободить от налога на недвижимость земельные участки (размером до 6 соток), принадлежащие многодетным семьям.

Кроме того, можно снять ограничения по срокам на льготную ипотеку для семей с детьми (сейчас ставка субсидируется только первые три или пять лет кредита, президент предложил сделать льготу бессрочной). Обновленная программа может охватить 600 тысяч семей.

А для поддержки семей, где рождается третий и последующий ребенок, предложено напрямую из федерального бюджета «погасить» за такую семью 450 тысяч рублей из ее ипотечного кредита. Запустить эту меру Путин предложил задним числом – с 1 января 2019 года.

Об ипотечных каникулах

Президент предложил ввести ипотечные каникулы – отсрочку по платежам для граждан, которые временно лишились дохода и не могут продолжить выплаты по ипотеке. Он также попросил Банк России и правоохранительные органы в кратчайшие сроки навести порядок на рынке микрокредитования, оградить людей от обмана, мошенничества и настоящего вымогательства со стороны подчас недобросовестных кредиторов.

О доплатах к пенсиям

Владимир Путин указал на несправедливость при установлении доплат к пенсиям, сложившуюся с начала года в рамках реализации изменений пенсионной системы, и потребовал немедленно ее устранить.

– В этом году были проиндексированы пенсии в рамках пенсионной реформы. Но если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере, или вообще перестали, или снизили ее. В результате прибавки к пенсии либо вообще нет, либо она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал, – рассказал президент. – И многие люди с полным на то основанием чувствуют себя обманутыми.

Несправедливость надо немедленно устранить, подчеркнул Владимир Путин. Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно. А выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать и доплатить людям те деньги, которые они недополучили.

О здравоохранении

Президент отметил, что в отдаленных населенных пунктах остается проблемой даже просто попасть на прием. Он поставил задачу: до конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступной во всех без исключения населенных пунктах России, для всех граждан, где бы они ни жили.

Путин призвал развивать формат «Бережливых поликлиник», поручив правительству уже в этом году утвердить высокие стандарты «Бережливых поликлиник», принять правила их аттестации, а в следующем году совместно с регионами внедрить механизмы, которые мотивируют управленческий и медицинский персонал повышать качество работы. Уже в 2021 году нужно полностью перевести на новые стандарты прежде всего все детские поликлиники.

Кроме того, учитывая дефицит кадров в этой сфере, президент предложил снять возрастные ограничения для программы «Земский доктор», чтобы специалисты старше 50 лет также могли получить единовременную выплату при переезде на работу в сельскую местность или малый город. Подъемные для врачей составят один миллион рублей, для фельдшеров – полмиллиона рублей.

Президент также напомнил, что в послании прошлого года он предложил реализовать программу по борьбе с онкологическими заболеваниями. За ближайшие шесть лет на эти цели будет направлено не менее одного триллиона рублей.

О проблемах с мусором

Говоря о реформе системы обращения с твердыми коммунальными отходами, президент предупредил исполнителей: если все сведется к росту платы за вывоз мусора, это не работа, а профанация. Люди должны видеть, за что они платят немалые деньги и какие реальные изменения происходят.

– Нужно навести порядок в этой сфере, избавиться от мутных структур, которые не несут никакой ответственности, а только получают сверхприбыли, сваливая мусор где и как придется, – заявил Путин, поставив задачу сформировать цивилизованную, безопасную систему обращения с отходами, их переработки и утилизации.

В ближайшие два года должны быть закрыты и рекультивированы 30 крупных проблемных свалок в черте городов, а за шесть лет – и все остальные. При этом надо повысить долю обработки отходов с сегодняшних 8-9 процентов до 60, чтобы не накапливать новые миллионы тонн мусора.

Об образовании

– К концу 2021 года все школы России должны иметь не просто доступ в сеть, а высокоскоростной интернет, – сказал Владимир Путин. – В 2006 году при подключении школ к интернету ориентировались на скорость доступа в 128 килобит в секунду. Сейчас нужно 50 или 100 мегабит в секунду, то есть скорость должна вырасти минимум в 400 раз. Это откроет ребятам доступ к урокам и лекциям известных преподавателей, конкурсам и к олимпиадам, совместным онлайн-проектам со сверстниками из других регионов страны и из-за рубежа.

Должно меняться и содержание образования. В госстандартах и программах важно отразить приоритеты научно-технологического развития страны.

Отдельно президент сказал о тех школах в глубинке, где до сих пор нет элементарных благ цивилизации.

– В стране доля школ с современными условиями обучения выросла с 12 процентов в 2000 году до 85 процентов в 2018-м. Но порядка 200 тысяч ребят все еще ходят в школы, где нет нормального отопления, водопровода и канализации, – констатировал Путин и поручил губернаторам этих регионов решить проблему в течение двух лет.

А для решения проблемы кадров по аналогии с программой «Земский доктор» президент предложил с 2020 года запустить программу «Земский учитель», по которой единовременную выплату в размере миллиона рублей будут получать педагоги, которые переезжают работать в села и малые города.

О доходах бюджетников

Уровень зарплат бюджетников не должен опускаться ниже среднего по экономике региона, при этом сама по себе средняя зарплата должна расти, указал президент. Обращаясь к губернаторам, сидящим в зале, он напомнил, что необходимо сохранить достигнутое соотношение оплаты труда специалистов образования, здравоохранения, культуры, других бюджетных сфер со средней зарплатой по экономике региона.

– Нельзя опускать эту планку, – подчеркнул президент. – Но и зарплата по экономике должна расти. У нас более 40 миллионов граждан – это бюджетники, военнослужащие, неработающие пенсионеры – получают фиксированные доходы, и они должны расти не ниже уровня инфляции.

Об экономике

Чтобы победить бедность, нужны высокие темпы экономического роста. Ключ к успеху – свобода для предпринимательства, квалифицированные, хорошо оплачиваемые рабочие места во всех регионах России и в традиционных, и в новых отраслях. Владимир Путин выделил четыре приоритета, чтобы решить системные проблемы в экономике страны и выйти на высокие темпы роста.

Во-первых, это опережающий темп роста производительности труда, прежде всего на основе новых технологий и цифровизации, формирование конкурентоспособных отраслей. Второе – это улучшение делового климата и качества национальной юрисдикции. Рост объема инвестиций уже в 2020 году должен увеличиться на 6-7 процентов, и достижение такого уровня станет одним из ключевых критериев оценки работы правительства. Третье – снятие инфраструктурных ограничений для развития экономики, для раскрытия потенциала регионов. И четвертое – подготовка современных кадров, создание мощной научно-технологической базы.

Правительству поручено сформировать максимально комфортные условия для частных инвестиций в технологические стартапы, нацелить на их поддержку институты развития. А парламентариев президент попросил оперативно принять законы, приоритетные для создания правовой среды цифровой экономики.

Послание президента прокомментировали видные политики и общественные деятели Республики Коми

Сергей Гапликов, глава региона:

– В фокусе внимания президента – вопросы внутренней политики. Это повышение качества жизни, социальная защита граждан, комплексное развитие территорий. И важно, что многие сегодняшние поручения президента сформированы на основе предложений регионов, в том числе Коми.

Отрадно, что многие наши инициативы были услышаны и сегодня нашли отражение в стратегических задачах развития страны, озвученных главой государства. Это касается в первую очередь наших предложений по развитию транспортной инфраструктуры Европейского Севера России, увеличения несырьевого экспорта, цифровизации, экологической безопасности и охраны окружающей среды, внедрения новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, совершенствования законодательства о государственно-частном партнерстве, развития села.

Считаю ключевыми предложения главы государства о поддержке семей с детьми. Одна из мер – поддержка многодетных семей, взявших ипотечный кредит. У нас в республике уже действуют специальные программы, по которым помощь в выплате кредитов получили более 4,5 тысячи человек.

Жители Коми получают и региональный семейный капитал. Это 150 тысяч рублей. Эти деньги в республике в прошлом году получили 1700 человек. Об эффективности такой поддержки можно судить по результатам. В республике увеличилась доля третьих и последующих детей в общей численности рожденных. За девять месяцев прошлого года она составила 24,3 процента.

Как сказал президент, до конца 2020 года медицинская помощь в стране должна стать доступной во всех населенных пунктах. Республика над этим работает. Мы строим ФАПы, оснащаем оборудованием больницы и детские поликлиники. В десяти учреждениях республики уже внедрены «бережливые технологии», цель которых – улучшить качество обслуживания пациентов.

Глава государства отдельно упомянул Республику Коми в контексте охраны окружающей среды и развития экологического туризма. Речь идет о создании национального парка «Койгородский». Это одна из наших приоритетных задач. В рамках регионального проекта «Экология» новый нацпарк обеспечит сохранность более 56 тысяч гектаров первобытной тайги и ее уникальной экосистемы.

Надежда Дорофеева, председатель Госсовета Коми:

– Как и ожидалось, глава государства подробно остановился на национальных проектах. На их реализацию направлены колоссальные ресурсы, в начале следующего года будут подведены первые итоги. У нашей республики также большие планы по реализации этих проектов, и на выполнении задач будут сосредоточены все усилия исполнительной и законодательной власти, а также органов местного самоуправления.

Владимир Путин справедливо назвал в числе приоритетов поддержку семей с детьми, повышение рождаемости и доходов семей. На федеральном уровне уже определены новые меры государственной поддержки семей, но не должны оставаться в стороне и регионы. Коми в этом плане всегда опережала другие регионы. Например, республика выплачивает региональный материнский капитал. В Коми бесплатно питаются все школьники начального звена – только в прошлом году на эти цели бюджет направил свыше 340 миллионов рублей. Многодетным семьям компенсируют расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, обеспечивают первоочередной прием в детские сады и выделение садово-огородных участков, выплачивают пособие на оплату проезда детей-школьников в общественном транспорте. Беременным женщинам, проживающим в труднодоступных районах, оплачивается проезд в медицинские учреждения для консультаций, лечения и родов.

Наталья Бутрим, старший преподаватель СГУ имени Питирима Сорокина, член Общественной палаты Коми:

– В послании президента обозначены очень важные для народа направления повышения социального благополучия. Одно из предложений – это запуск с 2020 года программы «Земский учитель», по которой единовременную выплату в размере миллиона рублей будут получать педагоги, переезжающие работать в села и малые города. Данная мера будет очень актуальной, особенно на территории республики, где многие школы в сельских районах и даже в малых городах испытывают дефицит в квалифицированных педагогах.

Сохранение достигнутого соотношения оплаты труда специалистов образования, здравоохранения, культуры, других бюджетных сфер со средней зарплатой по экономике региона в рамках майских указов президента тоже должно стабилизировать ситуацию с кадрами в образовании. Результативность такие меры могут принести, только если они носят долгосрочный характер и приводят к стабильности в бюджетной сфере с оплатой труда и нагрузкой работающих в ней специалистов.

Людмила Жукова, председатель регионального совета ветеранов войны и труда, член Общественной палаты Коми:

– Пенсионеры – одна из бедных категорий населения. Некоторые за всю свою жизнь заработали пенсию до 12 тысяч рублей. А как прожить, если цены на все растут не по дням, а по часам. Да еще и помочь детям и внукам. А на что? Конечно, пенсионеры заслужили к себе другого отношения, именно уважительного со стороны правительства России. И то, что сейчас немножечко обидели тех, кто получает маленькую пенсию в связи с индексацией, нужно немедленно исправить. Пенсия должна обеспечить им не безбедную жизнь, а именно достойную. А сегодня многие не имеют возможности купить фрукты, не говоря уже о мясе и рыбе. Поэтому задачу, поставленную президентом по повышению качества жизни, преодолению бедности и поддержке пенсионеров, я считаю одной из главных задач российского и регионального правительства.

Елена Иванова, руководитель регионального исполкома ОНФ в Коми:

– В этом году президент поручил ОНФ обеспечивать гражданский контроль в сфере обращения с отходами и опираться в своей работе на общественных экологических инспекторов. Действительно, некоторые наши эксперты прошли обучение в Школе общественных экологических инспекторов ОНФ и получили соответствующие сертификаты. На самом деле ОНФ давно занимается «мусорной» темой в рамках проекта «Генеральная уборка», на сегодня половина свалок, отмеченных на интерактивном ресурсе Народного фронта, ликвидирована.

С начала работы новой системы обращения с отходами мы столкнулись с тем, что республика оказалась не совсем подготовленной к ней. Основные провальные моменты – это некорректно выставленные счета со стороны энергосбытовой компании, а также отсутствие контейнерных площадок и баков в сельских населенных пунктах. Но вместе с тем у нас уже выстроены коммуникации с представителями регионального оператора – ООО «Ухтажилфонд», ответы на наши обращения поступают оперативно и с конкретными разъяснениями.

Денис Железнов, врач-педиатр:

– В послании президент подробно остановился на проекте «Бережливая поликлиника», который реализуется уже два года. Думаю, что нам нужно приложить максимальные усилия и в кратчайший срок исполнить пожелания президента. Это приведет к сокращению очередей, к экономии времени наших пациентов, и это время они смогут потратить с пользой, нежели простаивая в очередях в ожидании приема доктора.

Подготовила Лина ПЕРОВА