Колокола для Лоймы

В село Лойма скоро доставят новые колокола для старинной церкви, которую восстанавливают всем миром. Уникальный двухпрестольный храм, возведенный в 1804 году, – старейшее каменное строение в Прилузском районе.

Во времена СССР храм переделали под клуб, постепенно здание изменилось до неузнаваемости, было частично разрушено, а потом заброшено. 15 лет назад лоемцы начали собирать средства и восстанавливать церковь, перекрыли кровлю, в прошлом году поменяли окна – новые изготовили по спецзаказу по сохранившимся в архивах изображениям. Чтобы собрать достаточное количество средств, местный ТОС «Возрождение» вышел на краудфандинговую платформу Boomstarter.

Кроме того, в прошлом году ТОС победил в конкурсе президентских грантов с проектом «Колокольный звон», предполагавшим закупку новых колоколов для храма, восстановление звонницы. Изначально рассчитывали, что колокола обойдутся в 412 тысяч рублей, но обстоятельства изменились.

«Воронежская литейная мастерская сделала интересное предложение – взять набор больших колоколов за 500 тысяч рублей, что ниже их реальной стоимости. 82,4 процента (412 тысяч рублей) мы оплачиваем из средств гранта, а оставшиеся 17,6 процента (87,9 тысячи) – из общих средств», – написали в соцсетях авторы проекта по восстановлению храма.

Требуемую сумму нужно было собрать за два месяца. Удивительно, но сельчане, уже до этого немало вложившие в проект, в короткие сроки внесли большую часть средств. Кто-то передавал двадцать рублей, кто-то пять тысяч, с пояснением, что это в память о покойных родственниках. Оставшаяся сумма, если до прибытия колоколов больше пожертвований не поступит, будет покрыта за счет прихода.

12 февраля пришло известие, что колокола уже готовы, сейчас завершается работа над системой креплений, так что вскоре над Лоймой зазвучит колокольный звон.

Анна ПОТЕХИНА