Маленьких воркутинцев примет «вежливая регистратура»

В поликлинике Воркутинской детской больницы откроется «вежливая регистратура». Здесь уже оборудована комфортная зона ожидания для пациентов, организована работа регистратуры по открытому типу, обустроены картохранилище и игровая комната для маленьких пациентов.

Поликлиника изменилась как внешне, так и внутренне: был разработан современный дизайн открытой регистратуры и гардероба, оборудована комфортная зона ожидания для пациентов. В планах руководства – создание в поликлинике системы навигации, чтобы пациентам было проще ориентироваться.

Проект нацелен на внедрение в ежедневную практику принципов бережливого производства и призван значительно улучшить качество обслуживания, сделать понятнее для самих пациентов маршрутизацию и порядок оказания медицинской помощи, исключить затруднительные ситуации при обращении за медпомощью. Один из главных критериев – безбарьерное взаимодействие граждан с медицинским регистратором и уход от «узких окошек», через которые нормальное общение с пациентом невозможно.

Как отметил министр здравоохранения региона Дмитрий Березин, внедрение в ежедневную практику принципов бережливого производства, способствующих созданию пациенториентированной системы оказания медицинской помощи, продолжится в рамках нацпроекта «Здравоохранение». К 2025 году «Бережливая поликлиника» будет внедрена в 39 медицинских учреждениях.

Лина ПЕРОВА

Фото БНК