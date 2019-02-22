Правительство Коми и Монди СЛПК подписали соглашение о сотрудничестве

Глава республики Сергей Гапликов и генеральный директор Монди СЛПК Клаус Пеллер подписали соглашение о сотрудничестве и организации взаимоотношений между комбинатом и правительством республики.

Новое соглашение носит долгосрочный характер и заключено на трехлетний период – до 2021 года. Согласно документу компания будет выделять региону 550 миллионов рублей ежегодно, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Традиционно средства будут выделяться на дорожное строительство. Так, в 2019 году в рамках соглашения будут выделены средства на ремонт участков автодорог Усогорск – Благоево – Чупрово, Койгородок – Нючпас и подъезд к поселку Заозерье (до переправы через реку Сысолу).

Помощь будет оказываться и в реализации социально значимых программ в сфере спорта, культуры, образования и здравоохранения, также предусмотрена спонсорская поддержка крупных мероприятий. В частности, предполагается финансирование проекта к столетнему юбилею Республики Коми.

Кроме того, в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве Монди СЛПК поддержит лесозаготовительные районы республики, в которых ведет свою деятельность. 60 процентов выделяемых средств направляется на создание рабочих мест и помощь малому бизнесу, 40 процентов – для поддержки социальной инфраструктуры муниципалитетов (ремонт школ, детских садов и учреждений культуры).

В свою очередь правительство региона намерено содействовать Монди СЛПК в реализации значимых инвестиционных проектов, таких как дорожная карта «Горизонт», и в развитии интенсивной модели использования и воспроизводства лесов.

– С правительством Республики Коми у Mondi сложились надежные партнерские отношения. На протяжении многих лет компания оказывает социальную поддержку по различным направлениям жизни региона. Такая совместная работа приносит пользу и предприятию, и всей республике, – подчеркнул генеральный директор Монди СЛПК Клаус Пеллер.

– Компания обеспечивает рабочими местами тысячи жителей нашей республики, участвует в поддержании инфраструктуры населенных пунктов и промышленности, формирует доходную часть бюджета региона. Мы признательны руководству предприятия за существенный вклад в социально-экономическое развитие Республики Коми, – прокомментировал Сергей Гапликов.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru