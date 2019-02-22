Дорогие жители Республики Коми!

Искренне поздравляю вас с праздником мужества, благородства и доблести – Днем защитника Отечества!

В этот день мы благодарим тех, кто верой и правдой служил и служит родной стране, кто готов в любую секунду встать на защиту интересов Отчизны. Мы отдаем дань уважения воинам, сложившим головы за чистое и спокойное небо. Наш долг – сделать все возможное, чтобы об их подвиге помнили, а их заслуги всегда оценивались по достоинству. Очень многое в выполнении этой миссии зависит от подрастающего поколения – ребят, в чьих сердцах живет любовь к родному краю, кто знает и чтит традиции.

23 февраля – это праздник и тех, кто вкладывает силы в процветание страны и родной республики. Кто и в мирное время показывает такие качества, как бесстрашие и упорство, становясь надежной опорой своей семье.

От всей души желаю вам счастья, неизменного достижения поставленных целей, мира и благополучия!

Надежда Дорофеева, председатель Госсовета Коми