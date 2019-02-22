Уважаемые жители Республики Коми!

Примите мои поздравления с Днем защитника Отечества!

Этот праздник – память о героизме российских солдат и офицеров, символ мужества, стойкости и преданности родной земле. Это дань уважения сильным духом людям, тем, кто умеет нести ответственность не только за себя и близких, но и свою страну.

Мы низко кланяемся ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, благодарим за подвиг, героизм и мужество, который они проявили, защищая интересы Родины. Наш долг – сохранить историческую правду, передавая ее будущим поколениям. Мы благодарны ветеранам за достойный пример того, как надо служить, жить и работать во имя Отчизны, за вклад в патриотическое воспитание молодежи, за активное участие в общественной жизни республики.

Спасибо солдатам и офицерам, служащим в рядах Вооруженных сил России, спасибо всем, кто сегодня на боевом посту, охраняет покой наших граждан, обеспечивает безопасность государства. Мы ценим вашу бесконечную преданность своему делу.

Уважаемые защитники Отечества, от всей души желаю вам крепкого здоровья, вашим семьям – счастья и благополучия, а всем жителям республики – мирного неба над головой!

Сергей Гапликов, глава Республики Коми