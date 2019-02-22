«Дни Роснефти»: школьники и студенты заглянули в будущее

В Усинске и поселке Искателей НАО завершились «Дни Роснефти», которые в этом году были посвящены двум знаковым датам – 25-летию со дня образования «Северной нефти» и 35-летию «нефтяной столицы» Республики Коми.

Традиционный корпоративный проект, в котором принимают участие школьники и студенты, молодые специалисты и сотрудники «РН – Северная нефть», представляющие систему многоуровневого образования «Школа – вуз – предприятие», дал молодежи много полезной информации.

Учащиеся лучше узнали о компании и «РН – Северная нефть», об истории их развития, основных направлениях, приоритетах, которыми руководствуется коллектив нефтяников в производственной деятельности, кадровой и социальной политике.

Программа «Дней Роснефти» получилась очень насыщенной, нашлось в ней место обучающим, развивающим, профориентационным и спортивным мероприятиям.

Тренинги и деловые игры помогли ребятам раскрыться, проявить организаторские способности и лидерские качества, научили планировать свою деятельность, ставить цель, вырабатывать стратегию ее достижения и определять задачи, решение которых приведет к успеху. При этом каждый из участников старался «заглянуть в будущее», нарисовать «профессию мечты», увидеть свое место в коллективе «Роснефти» и осознать, каким образом он сможет реализовать свой потенциал.

Опытные профессионалы «РН – Северная нефть» – начальник производственно-технического отдела управления добычи нефти и газа Игорь Якимов и заместитель начальника управления подготовки нефти и газа Сергей Белов посвятили школьников в мир нефтяного бизнеса. Они рассказали старшеклассникам, как добывается черное золото, во что превращается после подготовки и переработки, в каких отраслях применяются продукты нефтепереработки, а также дали ценные советы, чем руководствоваться при выборе профессии и на что обращать пристальное внимание во время учебы.

Товарищеский матч по мини-футболу среди команд Усинского политехнического техникума, Усинского филиала УГТУ и молодых специалистов «РН – Северная нефть», ставший традиционным этапом «Дней Роснефти», собрал настоящих поклонников этого динамичного и зрелищного вида спорта.

В первой игре встретились будущие выпускники учебных заведений. Уже на старте очевидным лидером стали учащиеся техникума, а по итогу встречи – и победителями.

Матч между студентами университета и нефтяниками принес уверенную победу молодым специалистам. Они же оказались сильнейшими и в финале, где им достойную конкуренцию составили учащиеся политеха.

– Для нас спорт – это образ жизни, – заметили после игры представители команды-победительницы Роланд Шаповалов и Сергей Замараев. – Команда у нас крепкая, регулярно занимаемся спортом. Летом ходим на стадион, зимой играем в зале – стараемся быть в форме. Отсюда и результат.

А кульминацией и достойным финалом «Дней Роснефти» стало открытие в Усинском филиале УГТУ именного конференц-зала, оснащенного по последнему слову техники. Это событие стало еще одним ярким примером эффективного сотрудничества «РН – Северная нефть» и высшего учебного заведения.

Современные технологии и качественное мультимедийное оборудование, позволяющее вести видеорепортажи и фотоотчеты в режиме реального времени, удобная мебель, стильный интерьер. Благодаря помощи нефтяников в усинской аlma mater появилась многофункциональная площадка для проведения различного рода аудио- и видеоконференций, вебинаров и защиты дипломных проектов с возможностью онлайн-трансляции презентаций и докладов в головной вуз.

На церемонии открытия аудитории директор УФ УГТУ Наталья Пичко поблагодарила руководство «РН – Северная нефть» за неравнодушие к вопросам развития высшего образования, постоянную поддержку университета и выразила надежду, что дальнейшее сотрудничество «РН – Северная нефть» и УФ УГТУ будет не менее успешным и результативным.

Генеральный директор «РН – Северная нефть» Владимир Шульга, поздравив коллектив филиала университета и студентов со значимым событием, вручил Наталье Пичко символический ключ от нового конференц-зала.

Достоинства и возможности аудитории высоко оценили все присутствующие. В том числе и лучшие студенты университета, ставшие стипендиатами «Роснефти». Заслуженные награды ребята получили из рук генерального директора «РН – Северная нефть», который пожелал будущим коллегам успешной учебы и реализации всех намеченных планов.

Пресс-служба ООО «РН – Северная нефть»