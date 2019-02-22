Фиаско в последней игре

Клуб «Строитель» из Сыктывкара не порадовал болельщиков в последней домашней игре в чемпионате суперлиги по хоккею с мячом сезона-2018/19. Команда из Коми уступила московскому «Динамо» со счетом 4:7. Главный тренер «Строителя» связал неудачу с обрушившейся на команду эпидемией травм.

«Динамо» находится в тройке лидеров в чемпионате, и тренер москвичей был удивлен тому, что его подопечные тяжело входили в игру. Об этом Евгений Иванушкин сказал на послематчевой пресс-конференции. Уже на десятой минуте матча ему пришлось взять тайм-аут, чтобы «накачать» хоккеистов. Первый тайм закончился локальной победой гостей со счетом 4:2, а во втором игровом отрезке им удалось забить еще три гола. Поспорить хотя бы за ничью хозяева льда не сумели, чем очень огорчили болельщиков. С трибун то и дело слышались досадные крики. Люди гневались на гостей, в грубой форме советовали им возвращаться домой в столицу России. Доставалось и «Строителю», игроков пытались взбодрить обидными выкриками. Итоговый счет матча 7:4 в пользу «Динамо». Игра стала последней на родном льду для «Строителя» в связи с тем, что сыктывкарцы не набрали нужного количества очков и уже точно не сыграют в плей-офф.

– Качество льда не позволило показать более скоростной и качественный хоккей, – отметил, общаясь с журналистами, Евгений Иванушкин. – Вся концентрация уходила на прием и обработку мяча. Во втором тайме «Строитель» мне понравился движением, но под конец мы додавили, переломили ход матча и забили важные голы.

Главный тренер «Строителя» Павел Франц посетовал на эпидемию травм, сказав, что уже просто не знает, кто будет выходить играть в следующей встрече. В матче с «Динамо» в столкновении с соперником травмировался защитник Сергей Филатов. Он прикрыл рукой лицо и, оставив клюшку на льду, спешно покинул поле. Конкретно о полученном повреждении неизвестно, но, скорее всего, защитник уже не войдет в строй в этом сезоне. В предыдущей игре при падении на бортик ребра сломал защитник Максим Немцев. Кроме них в лазарете команды находятся Антон Оппенлендер, Денис Гутаренко, Никита Свиридов и Артем Зимин. Именно этот фактор, по мнению Павла Франца, не позволил дать хороший бой гостям.

Следующий матч «Строитель» проведет в гостях с новосибирским «Сибсельмашем» 24 февраля.

Ярослав СЕВРУК

Фото автора