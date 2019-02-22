В Сыктывкаре прошла языковая ярмарка

В Международный день родного языка, 21 февраля, в Доме дружбы народов Республики Коми прошла «Языковая ярмарка». Мероприятие состоялось в рамках проекта «Родной язык – живая связь времен».

Несколько национально-культурных автономий Республики Коми на своих мини-подворьях помогли участникам ярмарки – школьникам и студентам справиться с заданиями по языкам народов. Ребята выучили некоторые слова на разных языках, узнали об интересных пословицах и поговорках народов. В зале звучали коми, украинский, белорусский, немецкий, болгарский, венгерский, чувашский и другие языки. Завершилась ярмарка коллективным переводом стихотворения Ивана Куратова с языков народов республики на русский язык.

– В регионе в мире и дружбе проживают более 130 национальностей, и Дом дружбы народов тому подтверждение, – отметил на открытии «Языковой ярмарки» заместитель министра национальной политики Коми Вячеслав Попов. – В республике созданы все условия для развития и сохранения родных языков. Мы должны развивать и учить родную речь, и если не будем передавать ее следующим поколениям, нас ждет вымирание культуры. Надо помнить, что раз в две недели в мире исчезает по одному языку.

Музыкальные номера представили дуэт народных артистов Республики Коми Петра Шучалина и Василия Рочева и другие. Гостями ярмарки в этом году стали норвежец Огэ Ингберт Тобиассен и его супруга, наша землячка Татьяна Антоновская. В их исполнении прозвучали песни северных народов Арктики и прилегающих к ним областей на коми, русском, норвежском, саамском и английском языках в стиле фолк. Супруги играют на гитаре и аккордеоне.

Напомним, проект «Родной язык – живая связь времен» уже пятый год подряд собирает представителей разных народов региона, а также учащихся учебных заведений республики. Разнообразие в проект вносят тематические вечера, квесты, викторины, фестивали и ярмарки.

Артур АРТЕЕВ

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