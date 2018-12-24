«Строитель» уступил «Старту»

22 декабря на стадионе «Труд» в Нижнем Новгороде бенди-клуб «Строитель» из Сыктывкара провел очередной матч российской суперлиги против местного «Старта». Клуб из Коми проиграл со счетом 3:4.

В первом тайме «Строитель» локально переиграл хозяев льда со счетом 2:1. Однако в начале второго игрового отрезка нападающий «Старта» Сергей Почкунов восстановил статус-кво. На 81-й минуте игроки «Строителя» успешно разыграли угловой, и Евгений Леухин вывел сыктывкарцев вперед. Под конец матча в отчаянных попытках сдержать шквал хозяйских атак гости стали много фолить. В итоге два пенальти подряд сумел реализовать опытный защитник «Старта» Анатолий Голубков.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Строителя» Павел Франц акцентировал внимание на том, что накануне встречи с сыктывкарцами «Старт» вернулся из Хабаровска, где проиграл лидеру нынешнего чемпионата «СКА-Нефтянику» со счетом 1:10. Вспомнив свою карьеру игрока, он отметил, что переезды на Дальний Восток и обратно сказываются на общем состоянии организма, и отдал должное нижегородцам, сумевшим восстановиться к матчу с гостями из Коми.

– Первый тайм тяжело назвать хоккеем, было много верховых передач и борьбы за мяч. Во втором тайме игра держала в напряжении болельщиков, забей мы четвертый гол, и все могло бы сложиться по-другому, – отметил Павел Франц.

О стратегическом плане на матч наставник «Строителя» сказал, что, просмотрев ряд игр «Старта», тренерский штаб сыктывкарцев выявил хорошую плотность игры нижегородцев в центре поля, поэтому в приоритете была фланговая игра. Однако достойно реализовать план не получилось: с работой по флангам не справлялись выходившие на замену хоккеисты. Пока, по словам Павла Франца, не все кадры, которыми он располагает, дотягивают до нужных требований.

Поражение скрасила хорошая новость о болельщике «Строителя» Андрее Торлопове, который в ноябре попал в кому после тяжелого ДТП. Его сбил автомобиль, которым управляла 70-летняя женщина. Накануне матча со «Стартом» стало известно, что болельщик пришел в себя и уже рвется на стадион, чтобы поддержать любимый клуб.

После 11 матчей «Строитель» занимает 13 место в турнирной таблице. 25 декабря подопечным Павла Франца предстоит гостевой поединок с аутсайдером суперлиги – кировской «Родиной».

Ярослав СЕВРУК

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