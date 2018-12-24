Новый год с «Огоньком»

Предновогоднее настроение появляется у посетителей выставки, открывшейся в Национальном музее Коми. На экспозиции «Огонек. Жизнь как праздник» представлены фотографии из архива журнала «Огонек» с начала 1930-х до 1970-х годов.

С момента своего создания в 1899 году «Огонек» заявил о себе как об издании иллюстрированном. Временно прервав свое существование в революционные годы и возродившись в 1923 году, журнал к 1925 году стал выходить тиражом в полмиллиона экземпляров. В советское время для «Огонька» работали лучшие фотомастера страны, их снимки и составили основу выставки.

На фотографиях первый космонавт Юрий Гагарин дома с женой Валентиной, из ворот нижегородского автозавода в 1930 году выкатывает первый советский «Форд». Передвижная библиотека приехала в алтайский колхоз, юные читатели встречаются с Аркадием Гайдаром, Самуилом Маршаком, Агнией Барто. История страны представлена в этих черно-белых и цветных кадрах. Дети учатся, взрослые работают, а шестилетняя Марина Щербачева вышивает на красной ткани свою первую работу «Сталин – это мир». Лица у всех счастливые, праздничные. Традиция огоньковской фотографии во многом сформирована историей и идеологией страны. Перед фотографом не стояла задача снять «как есть» – гораздо важнее показать «как должно быть». В учебниках по фотографии тех лет основное внимание уделяется именно правилам постановки, режиссуры, казалось бы, объективного репортажа.

Фотографы «Огонька» в своих работах создали образ самого счастливого человека в самой счастливой стране. Подвиги коллективного труда в полях, на заводах и стройках, картины нового быта, сцены беззаботного детства и заслуженного отдыха – в фотографиях все дышит атмосферой праздника или его предвкушения. Фотографии с обложек журнала и его разворотов украшают стены квартир, рабочих бытовок, солдатских казарм, поликлиник и домов культуры. Именно эта эпоха и является «главным героем» выставки.

Выставка предоставлена Мультимедиа Арт Музеем (Москва). В Сыктывкаре фотоэкспозиция дополнена елочными игрушками и новогодними открытками советской эпохи.

Артур АРТЕЕВ

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