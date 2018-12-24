Культурная «революция»

24 декабря в Сыктывкаре официально закрыли республиканский Год культуры. Торжественное мероприятие прошло в Академическом театре драмы имени Савина.

За четыре дня до этого предварительные итоги Года культуры в республике подвели на заседании правительства Коми. Также здесь обсудили перспективы развития отрасли в рамках реализации нацпроекта «Культура».

– Культура – это уникальный инструмент, который соединяет прошлое и будущее, обеспечивает передачу от поколения к поколению традиционных ценностей, – отметил на заседании регионального правительства глава Коми Сергей Гапликов. – Поэтому год назад мы охотно поддержали инициативу работников учреждений культуры, объявив 2018-й Годом культуры. В Республике Коми он завершился достаточно эффективно. Мы смогли сконцентрироваться на решении многих вопросов развития отрасли и заложили хорошую платформу для проведения Года театра и реализации стратегических задач национального проекта «Культура». У нас есть на что опираться, есть ряд серьезных достижений, которые позволят и дальше развивать отрасль, усиливать эту работу и получать качественные результаты.

Подробно об итогах Года культуры доложил министр культуры, туризма и архивного дела Сергей Емельянов.

– Главная цель Года культуры в Республике Коми – это не просто проведение тематического года с набором мероприятий, а создание платформы для качественных изменений культурного пространства, – отметил он. – К Году культуры мы уже подошли со значительными результатами, войдя в десятку регионов-лидеров по темпам развития культуры.

В частности, по словам министра, был сохранен рост ресурсного обеспечения отрасли. Если в 2016 году объем средств республиканского бюджета на культуру составлял один миллиард рублей, то в этом году уже два миллиарда рублей. Общий объем федеральных средств в текущем году на развитие культуры в Коми – 83 миллиона рублей, это в четыре раза выше, чем в 2016 году.

Сегодня в среднем по региону зарплата работника культуры составляет 44,3 тысячи рублей – за пять лет зарплата в отрасли выросла почти в два раза.

Наращивается грантовая поддержка. Введено новое «грантовое» направление – это народные художественные промыслы и ремесла. Всего в этом году реализовано 39 грантов, из них два выделено общественными организациями. На это было направлено 9,6 миллиона рублей. Со следующего года грантовый фонд будет увеличен до 12,6 миллиона рублей.

В республике реализован ряд федеральных и межрегиональных проектов. Это первый Северный культурный форум, окружные совещания по развитию детских школ искусств и духового движения в северных регионах.

Прошли выставки из коллекций музеев Санкт-Петербурга: Государственного музея истории религии, Музея Эрарта, а также из собрания региональных музеев.

Благодаря федеральному проекту «Большие гастроли» впервые в республике состоялись гастроли Московского художественного академического театра имени Горького, Московского театра «Современник», школы-студии МХАТ.

Среди знаковых мероприятий года – Международный фестиваль оперного и балетного искусства «Сыктывкарса тулыс», Международный фестиваль балетного искусства «Зарни джыджъяс». Республика второй раз принимала Межрегиональный фестиваль духовых оркестров «Дух Севера», фестиваль профессиональных коллективов «Танцуй и пой, великая Россия!».

Семь новых театральных постановок в Коми появилось за счет участия в федеральных театральных проектах.

В 2018 году обновлено 83 учреждения культуры. Они оснащены современным звукотехническим и световым оборудованием, новыми зрительными креслами и сценой, в ряде учреждений проведены текущие и капитальные ремонты за счет региона и местных бюджетов. После капитального ремонта открыт Дом культуры в селе Гам Усть-Вымского района, завершается первый этап капитального ремонта микуньского Дома культуры. При поддержке компании Монди СЛПК проведен капитальный ремонт кровли и внутренних помещений Дома культуры села Нёбдино.

– Наша задача к празднованию столетия республики – модернизировать сто домов культуры, – добавил Сергей Емельянов. – Это одна треть от общего количества культурно-досуговых учреждений республики.

Продолжено обновление театрально-зрелищных учреждений. При помощи Монди СЛПК в Коми республиканской филармонии отремонтирована сцена, приобретены новые кресла в зрительный зал и оборудована сцена. В рамках федерального проекта «Театры малых городов» завершено начатое в прошлом году обновление Воркутинского драматического театра, отметившего в этом году 75-летие. Проект «Театры детям» позволил обновить оборудование в театре драмы, где для театра юного зрителя приобретено новое техническое и технологическое световое, звуковое и видеооборудование. В театре оперы и балета и Национальном музыкально-драматическом театре установлено новое световое и звуковое оборудование.

В 2019 году, который объявлен в стране Годом театра, продолжится оснащение театров. В частности, за счет привлечения федеральных средств планируется приобретение двух автобусов.

В Год культуры в регионе появился первый автоклуб – современный специализированный культурный центр на колесах. В октябре состоялась его торжественная презентация, и он уже активно работает в Усть-Куломском районе, обеспечивая культурный досуг жителей глубинки. В планах до 2024 года приобрести еще пять автоклубов.

Кардинально преобразуется киносеть региона, чему способствует активное участие в конкурсе Фонда кино по поддержке развития кинотеатров малых городов. В 2018 году в Коми открыто девять современных кинозалов. В планах – создание в республике еще не менее восьми таких кинозалов.

Со следующего года стартует активная подготовка к вековому юбилею региона. В рамках реализации федерального плана основных мероприятий планируется выделение федеральных средств в сумме 176,6 миллиона рублей (по 58,9 миллиона рублей ежегодно). Глобальным проектом на ближайшие два года станет капитальный ремонт Национальной библиотеки Республики Коми. В 2019 году на развитие культуры в Коми ожидается из средств федерального бюджета сумма порядка 150 миллионов рублей. За счет средств республиканского бюджета в 2019 году планируется проведение капитальных ремонтов Юношеской библиотеки и Центра культурных инициатив «Югöр». В 2020 году начнется реконструкция Коми республиканской филармонии.

Артур АРТЕЕВ

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