Техника для огнеборцев

Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций получил новую технику. Это семь пожарных автоцистерн, автобус, два снегохода, два квадроцикла и полевая кухня. Автомобили встанут на защиту деревень и сел, автобус поможет образовательному процессу.

Показ новой техники прошел 21 декабря на Стефановской площади Сыктывкара в рамках cбора с руководящим составом Коми республиканской подсистемы РСЧС и гражданской обороны Республики Коми по итогам 2018 года и постановке задач на следующий год.

Как сообщили «Республике» в пресс-службе Комитета ГО и ЧС, предыдущее обновление автопарка противопожарной службы Коми состоялось в 2016 году, тогда закупили шесть пожарных автоцистерн и одну автоцистерну с лестницей.

Автомобили поедут в села Русаново и Знаменка Троицко-Печорского района, Кельчиюр Ижемского района и Хабариха Усть-Цилемского. Для этих четырех населенных пунктов выбрали легкие машины, чтобы они могли проехать по малотоннажным мостам. Три тяжеловесных «Урала» будут отправлены в Зеленец (Сыктывдинский район), Шудаяг (Ухтинский район) и Читаево (Прилузский район). В этом году в Читаево реорганизовали отдельный пост в пожарную часть, и новый «Урал» обеспечит безопасность села, где есть школа-интернат, детский сад, ФАП и клуб.

Автобус будет направлен в Учебный центр Управления противопожарной службы и гражданской защиты. Остальная техника пополнит резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Коми.

Артур АРТЕЕВ

Фото 11.mchs.gov.ru