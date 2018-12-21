Полицейские усилят охрану порядка

В период подготовки и проведения праздничных новогодних мероприятий с 30 декабря по 9 января личный состав органов внутренних дел республики будет переведен на усиленный вариант несения службы. Об этом министр внутренних дел по Коми Виктор Половников сообщил на заседании республиканской антитеррористической комиссии, состоявшемся в Сыктывкаре 19 декабря. Провел заседание глава региона Сергей Гапликов.

– Предпраздничные мероприятия в городах и районах республики уже начались. Традиционно в предновогодние дни и затем в рождественские каникулы проходит много праздничных мероприятий, в том числе уличных гуляний. Прошу взять вопросы обеспечения безопасности людей в этот период на особый контроль и не снижать бдительности. Необходимо усилить охрану важных, потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей, провести проверку противопожарного состояния объектов, где проходят праздничные мероприятия, – открыл заседание комиссии Сергей Гапликов.

Как сообщила пресс-служба главы и правительства Коми, в праздничных новогодних мероприятиях примут участие более 60 тысяч человек. Для обеспечения общественного порядка планируется задействовать более 500 сотрудников органов внутренних дел (без учета сил и средств, задействованных в системе единой дислокации). Дополнительно запланировано привлечь сотрудников управления Росгвардии по Коми, представителей частных охранных организаций и казачества. В этот же период будет работать оперативный штаб МВД.

Запланированы проверки состояния улично-дорожной сети, а также исправности светофоров в местах, где планируется проведение праздничных мероприятий. Предусмотрено выставление усиленных патрульно-постовых нарядов полиции к школам, культурно-зрелищным учреждениям, в местах, где установлены новогодние елки, возведены снежные городки.

Совместно с сотрудниками профильных ведомств уже проводится разъяснительная работа в учебных заведениях для предупреждения правонарушений со стороны несовершеннолетних и обеспечения их безопасности в период проведения мероприятий.

Кроме того, сотрудники МВД совместно с представителями территориальных органов Главного управления МЧС России по Республике Коми принимают участие в пожарно-техническом обследовании зданий и помещений, в которых проводятся праздничные мероприятия.

Светлана СОЛОВЬЕВА

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