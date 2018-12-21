Как заплатить налог без пени

По состоянию на начало декабря должниками по имущественным налогам считались около 280 тысяч жителей республики, сумма задолженности составила около 750 миллионов рублей. О долгах по налогам и штрафных санкциях шла речь во время прямой линии, состоявшейся в Общественной приемной главы Коми.

Начальник отдела урегулирования задолженности республиканского управления ФНС Елена Никулина напомнила, что в 2017 году заплатить транспортный, земельный налоги и налог на имущество граждан без пени можно было до 3 декабря включительно. Около 100 тысяч жителей республики сделали это в последний день. Еще больше граждан просто не заплатили налоги. Как объяснила Елена Никулина, в течение месяца должники получат из УФНС требование об уплате налога. Если долг не будет оплачен до указанной в нем даты, налоговая служба получит право обратиться в суд, чтобы взыскать долг через судебный приказ. Если сумма долга меньше 25 тысяч рублей, исполнительный лист предъявят работодателю – деньги удержат из зарплаты. Если сумма больше, взыскивать долг будут судебные приставы.

Одна из жительниц республики, дозвонившаяся на прямую линию, спросила, с какого момента начисляют пени по налоговым долгам и можно ли дождаться «списания» задолженности в связи с истечением срока давности.

Елена Никулина сообщила, что пени начисляются со дня, следующего за установленным по законодательству днем уплаты налога. После получения требования об оплате должник в течение трех недель может добровольно заплатить налоги, но за каждый день неоплаты к сумме долга будут прибавляться еще и пени. Ждать «списания» долгов по налогам не стоит. В случае если гражданин не заплатит налоги добровольно, начнется процедура принудительного взыскания.

Звонившие интересовались и ответственностью за неуплату налога физическими лицами. По словам представителей налоговой службы, если сумма налога превышает три тысячи рублей, в течение шести месяцев после направления требования налоговый орган обращается в суд о взыскании задолженности по судебному приказу.

Если сумма составляет меньше трех тысяч рублей, налоговая подождет следующего срока уплаты, чтобы либо «накопить» три тысячи долга, либо дождаться трехлетнего срока образования первой налоговой задолженности, после чего обращается в суд. Есть еще планка в 500 тысяч рублей, после достижения которой налоговый орган получает право подать заявление о банкротстве гражданина.

Жительница села Койгородок спросила, будет ли взиматься налог на хозпостройки (теплицы, сараи и прочие сооружения), которых во дворах сельских жителей очень много. Начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС по Коми Светлана Чуракина пояснила, что налоговые органы работают по данным регистрирующих органов. Имущество граждан регистрирует Росреестр. Если хозяйственная постройка зарегистрирована в Росреестре, стоит на учете, сведения об этом придут в налоговую, и налог будет начислен. Сараи, бани и другие некапитальные строения, право собственности на которые не зарегистрировано, не являются объектом налогообложения по налогу на имущество физлиц.

Жительница Ухты выразила несогласие с суммой налога на квартиру и спросила, как ее оспорить. Елена Никулина отметила, что граждане в основном не согласны не с суммой налога, а с кадастровой стоимостью, исходя из которой эта сумма высчитывается. В прошлом году около четырехсот жителей республики оспорили кадастровую стоимость своей недвижимости. Для этого надо сделать независимую рыночную оценку недвижимости и обратиться в комиссию по оспариванию кадастровой стоимости при Росреестре. Елена Никулина предупредила, что разбирательства займут немало времени, поэтому разумнее будет сначала оплатить налог, чтобы за каждый день просрочки не начислялись пени. Если вынесенное решение будет в пользу владельца недвижимости, то переплаченную сумму ему вернут. А вот если гражданин не заплатит вовремя и окажется неправ в оценке своей недвижимости, то ему придется заплатить не только налог, но и пени.

Жительница Ухты переживала из-за того, что ей не пришло налоговое уведомление, которое она вплоть до этого года получала по почте. Участники прямой линии подтвердили, что такое может произойти: например, если налог менее 100 рублей, то для экономии уведомления не рассылаются. Впрочем, это не значит, что платить не придется: долг копится, и как только сумма превысит 100 рублей, уведомление будет направлено.

Также документ мог не дойти по почте в том случае, если у гражданина есть личный кабинет на сайте налоговой службы, тогда сумма налога отражается в личном кабинете. По информации УФНС по Коми, более пяти тысяч жителей республики уже создали личные кабинеты на сайте налоговой службы.

Кроме того, уведомление может не быть доставлено потому, что в налоговой нет информации о наличии у гражданина имущества, облагаемого налогом. В таком случае владелец имущества, облагаемого налогом, обязан заявить о наличии собственности до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. Если налогоплательщик заявит о своем имуществе сам, то заплатит только налог. А за несообщение о наличии объектов недвижимости с 1 января 2017 года предусмотрен штраф в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога.

В любом случае судьбу налогового уведомления можно уточнить в налоговой службе по месту жительства.

Людмила ВЛАСОВА