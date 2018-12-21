На старте реформы

В Госсовете обсудили проблемы обращения с твердыми коммунальными отходами

Жителям Коми начали поступать счета за услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Напомним, к своим обязанностям организация приступила 1 ноября, в то время, как большинство регионов вводит новые правила обращения с ТКО с 1 января 2019 года.

Не все и не везде пока идет гладко, от населения и организаций поступает множество вопросов, поэтому правительство республики организовало на площадке Госсовета круглый стол, пригласив на него представителей регоператора, надзорных ведомств, органов местного самоуправления, чтобы обсудить возникшие проблемы и ответить на вопросы, которые от имени своих избирателей задали депутаты республиканского парламента.

Открывая заседание, председатель комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Василий Смалий напомнил, что в Коми нет достаточного количества полигонов, в итоге стоимость транспортировки мусора до мест накопления велика, а она составляет 80 процентов в тарифе. Это вызвало недовольство жителей, поэтому во избежание социального напряжения было решено снизить стоимость услуги на треть – со 165 рублей до 115,5 в месяц на одного проживающего в многоквартирном доме и с 72 рублей до 50,37 на жильца дома с печным отоплением.

Позволит снизить затраты и принятое буквально на днях правительством России и утвержденное Госдумой разрешение использовать все ныне действующие свалки при условии, что на них будет получено разрешение. Послабление будет действовать четыре года, чтобы за этот период наладить нормальную работу в сфере обращения с ТКО. И, безусловно, это должно повлиять на тарифы.

Зампред правительства Коми – министр энергетики, ЖКХ и тарифов республики Константин Лазарев подробно рассказал, как шла подготовка к старту «мусорной реформы». И начал с тревожной статистики: в России перерабатывается только 10 процентов отходов, остальные 90 захораниваются. С учетом того, что количество ТКО в стране увеличилось за последнее время в три раза, очень скоро в России не останется чистых территорий.

Между тем в мире перерабатывается от 40 до 60 процентов мусора, а в Скандинавских странах переработка достигает более 90 процентов, и только семь процентов отходов захоранивают.

– Нам необходимо с нуля построить большое количество полигонов, мусоросортировочных и мусороперерабатывающих заводов. Мы с нуля создаем целую отрасль экономики, – констатировал зампред правительства, отметив, что Коми оказалась в числе самых исполнительных субъектов России и уже с 1 ноября приступила к реализации реформы.

Сделано это было, чтобы изучить, что требует разработки, понять, какие сложности могут возникнуть и как их исправить. Был разработан перечень мероприятий, утверждена схема размещения ТКО, принята региональная программа, определены нормативы накопления мусора путем замера, проведен конкурсный отбор регионального оператора. Им стала компания со 100-процентным республиканским участием – ООО «Ухтажилфонд». Установлен предельный тариф для МКД и частного сектора.

– Новые правила по обращению с ТКО: ссылки на нормативные документы, координаты организаций, куда обращаться, как действовать в сложной ситуации – вся полезная информация сведена в брошюру, подготовленную министерством энергетики, ЖКХ и тарифов, – сообщил Константин Лазарев и призвал ею активно пользоваться.

Также министр пояснил, за счет чего удалось снизить тариф для населения. Расходы на вывоз ТКО остаются прежними, но правительство Коми взяло на себя расходы по вывозу крупногабаритного мусора, выведя эту составляющую из тарифа регоператора. В итоге стоимость услуги для жильцов домов с печным отоплением – 50 рублей 37 копеек – одна из самых низких. Так же, как и нормативы накопления – 0,58 кубометра в год. 115,5 рубля за вывоз отходов для жителей МКД – в десятке низких.

Важно, что в Коми на всей территории установлен единый тариф на услуги регионального оператора. В некоторых регионах, где территорию разделили, не нашлось регоператоров, готовых обслуживать малонаселенные и труднодоступные районы.

Константин Лазарев призвал обратить внимание еще на один аспект: раньше вывоз ТКО входил в плату за содержание жилых помещений и являлся жилищной услугой. Сейчас это услуга коммунальная, и она должна быть выведена из платежных квитанций, выставляемых управляющими компаниями.

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Роман Полшведкин напомнил, что согласно новым правилам ТКО должны вывозиться только на те полигоны, которые включены в госреестр объектов по размещению отходов. В Коми таковых только десять, и еще три должны появиться в обозримой перспективе.

– По крайней мере наша территориальная схема одна из самых правдивых, мы не скрываем больших расстояний и количество полигонов, – отметил министр.

В этой связи в очередной раз всплыл вопрос возможности размещения мусора из пограничных населенных пунктов в соседние регионы. Было бы, например, удобнее и дешевле мусор из Объячево и Летки транспортировать в Кировскую область, а не везти за 200 километров в Сыктывкар. Но кировские власти категорически против. Точно так же и администрация Усинска отказывается принимать отходы ненецкого поселка Харьягинский, как было прежде.

Далее Роман Полшведкин рассказал о состоянии объектов размещения ТКО – большинство заполнены уже более чем на 80 процентов от проектной мощности.

В разной стадии находится строительство трех новых межпоселенческих полигонов. В Ижме идут подготовительные работы, полигон будет построен в ближайшие два года. До конца 2018 года введут в строй полигон в Койгородке и три площадки в Кажыме. В Сторожевске сдача нового полигона затянулась из-за проблем с документацией.

– Тот объем мусора, который подлежит захоронению, должен быть минимизирован. Нагрузка на полигоны будет меньшей, если наладить раздельный сбор мусора и переработку ТКО, – подчеркнул Роман Полшведкин.

В Сыктывкаре контейнеры для раздельного сбора мусора установлены в нескольких местах, благодаря чему в год собирается 400 тонн отходов, используемых в качестве вторичного сырья. К программе раздельного сбора ТКО подключился еще ряд муниципалитетов. До 2028 года контейнеры для различных видов мусора должны появиться во всех муниципальных образованиях республики.

О планах по строительству мусоросортировочных комплексов в Ухте и Сыктывкаре рассказал начальник управления регионального оператора по обращению с ТКО в Коми Владимир Киселев. А установку высокотемпературного сжигания отходов размесят в Емве. При этом крупные проекты ООО «Ухтажилфонд» должно реализовать за собственный счет. Общая стоимость комплексов – более 411 миллионов рублей.

После выступлений докладчики ответили на вопросы парламентариев. В частности, депутаты спросили, как будет начисляться плата за вывоз мусора тем, кто не живет по прописке. Эта касается, например, оленеводов, которые живут в своих квартирах максимум месяц в году, а все остальное время пасут стада в тундре.

Владимир Киселев заверил, что тем, кто часто отсутствует по месту жительства, за вывоз мусора можно не платить, но придется предоставить регоператору соответствующие документы – на какой срок и по какой причине человек отсутствовал.

Был задан вопрос и от имени организаций, у которых остается большой объем бумаги и картона, ведь разница между нормативом и фактическим количеством бумажного мусора велика. Выяснилось, что организации, имеющие свои контейнерные площадки, могут платить региональному оператору по факту, а не по нормативу. Для этого надо заключить прямой договор с регоператором. Если мусор не отсортирован, его отвезут на полигон. Самый оптимальный вариант – отдельно складировать такой вид мусора и заключить договор со специальной фирмой, которая занимается сбором макулатуры.

Галина ВЛАДИС

Фото gsrk.ru