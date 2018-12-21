Декабрьские коррективы

На последней в уходящем году сессии Госсовета Коми депутаты внесли коррективы в региональный закон «Об образовании» и в деятельность органов опеки и попечительства, проголосовали за оптимизацию территориальных избирательных комиссий, поспорили по поводу очередных поправок в республиканский закон о тишине, а также приняли ряд кадровых решений.

Новации для целевиков

Изменения, которые внесены в республиканский закон «Об образовании», касаются так называемых целевиков – студентов, обучающихся в вузах по целевому направлению предприятий и организаций. О том, как теперь будут выстраиваться эти отношения и какие меры предусмотрены за невыполнение сторонами заключенного договора, рассказала представившая документ и.о. министра образования, науки и молодежной политики региона Наталья Якимова.

Прежде всего в соответствие с федеральным законом приводится терминология: теперь вместо термина «целевой прием» будет применяться термин «прием на целевое обучение». На бюджетной основе такой прием будет осуществляться в пределах квоты, которая устанавливается с учетом потребностей экономики в квалифицированных кадрах и отраслевых особенностей субъекта России. За невыполнение условий договора вводится штраф – как для студента, так и для предприятия. Работодатель должен предусмотреть ряд гарантий и стимулирующих мер: выплату стипендии, гарантированное прохождение практики, трудоустройство и даже – исходя из возможностей – предоставление жилья. Студент в свою очередь должен добросовестно освоить учебную программу и отработать на предприятии или в учреждении, направившем его на учебу, не менее трех лет.

На предсессионном заседании в комитете по социальной политике некоторые депутаты ратовали за то, чтобы штраф для целевика, нарушившего обязательства, был значительно больше суммы, потраченной государством и предприятием на его учебу, равно как и штраф для предприятия, ибо это обоюдная ответственность. Но вице-спикер парламента Валентина Жиделева призвала коллег не обольщаться: на протяжении последних лет заявки от предприятий на целевые договоры не поступают. Руководство не соглашается даже на то, чтобы студенты проходили на их базе практику. Исключение составляют бюджетные организации – школы и медицинские учреждения, которые кровно заинтересованы в приходе молодых специалистов. Так что получается, у частных предприятий и государственных – разные подходы к решению кадрового вопроса.

Органы опеки – под контроль местных властей

С 1 апреля 2019 года государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства передаются на муниципальный уровень и будут относиться к компетенции минобраза. Вследствие этого работники органов опеки, прежде являвшиеся госслужащими, станут муниципальными служащими и, как объяснил министр труда, занятости и социальной защиты Коми Илья Семяшкин, будут работать в тесной связке с педагогами, одновременно освободившись от несвойственных им функций. Контролировать работу органов опеки и попечительства будут городские и районные управления образования. В муниципалитеты передается все имеющееся оборудование. При этом в зарплате сотрудники не потеряют. Более того, чтобы сохранить кадровый потенциал этой службы, из бюджета республики выделяется дополнительно 15 миллионов рублей.

Еще одно изменение касается полномочий по контролю над использованием и сохранностью жилья, нанимателями которого либо собственниками являются дети-сироты. С 1 января 2019 года такими полномочиями наделено правительство региона.

Оптимизация ТИКов

Система избирательных комиссий в Коми в наступающем году будет реформирована. Сейчас в республике 21 территориальная избирательная комиссия в 20 муниципальных образованиях и Эжвинском районе столицы. Все они имеют статус юридического лица. Из этого числа пять юрлиц (государственных органов республики) будут ликвидированы – территориальные избирательные комиссии Эжвы, Койгородского, Усть-Цилемского и Троицко-Печорского районов, а также Вуктыла. Как объяснил председатель республиканского избиркома Дмитрий Митюшев, такое решение продиктовано малой численностью избирателей в этих муниципалитетах и продолжающимся их сокращением. А ТИК Эжвы попал в список как единственный, не наделенный полномочиями избирательной комиссии муниципального образования. Таким образом, на данных территориях организацию и проведение выборов и референдумов будут осуществлять комиссии, работающие без образования юридического лица. Организационное обеспечение их деятельности возложено на сотрудников базовых (соседних) комиссий. Например, Троицко-Печорский ТИК будет «курировать» Ухтинская территориальная комиссия, а Вуктыльский – Сосногорская. Таким образом, в Коми будут действовать 16 территориальных избиркомов в статусе юридического лица и пять без такого статуса.

В связи с ликвидацией юрлиц произойдет сокращение штата избиркомов на пять государственных должностей, а общее сокращение должностей государственной гражданской службы составит 43. В частности, сократят бухгалтеров, функции которых передадут создаваемой при республиканском избиркоме централизованной бухгалтерии. Председатели оптимизируемых комиссий останутся работать, но уже не на постоянной основе. Экономия от такой оптимизации составит 15 миллионов рублей в год начиная с 2020 года.

Председателя республиканского избиркома спросили, не скажется ли оптимизация на качестве работы избиркомов во время выборных кампаний, на что Дмитрий Митюшев сказал, что практика в других субъектах России показывает, что справиться можно и меньшими силами. В перечисленных комиссиях будет сохранена одна штатная единица, и это все высококвалифицированные специалисты.

Громкие споры вокруг тишины

Во втором чтении и снова с бурными дебатами парламентарии приняли очередные поправки в республиканский закон о тишине. Представлявший документ председатель рабочей группы, вице-спикер парламента Владимир Косов пояснил, что разработчики пришли к консенсусу о ненужности конкретизации того, какие именно работающие приборы и устройства (телевизоры, стиральные машины и так далее) издают громкие звуки, мешая покою граждан. Поэтому было решено все источники шума включить в две большие группы – «бытовая электронная техника» и «бытовые электрические приборы». Из списка подлежащих административному воздействию исключены такие причины, как плач маленьких детей и лай собак.

Владимир Косов привел алгоритм применения закона. Если шум систематический и никакие призывы к тишине на соседей не действуют, нужно вызвать полицию, которая должна опросить свидетелей – других соседей по многоквартирному дому и при подтверждении нарушения предоставить собранные свидетельства, когда пострадавшая сторона подаст на шумных граждан в суд.

Когда покою граждан мешает размещенное в самом жилом здании или поблизости предприятие, то опять сначала следует опросить жильцов, мешает ли им этот шум. Если это так, вызывать эксперта для замера уровня шума. При выявленном превышении децибел предприятие должно принять меры, заменить оборудование на менее шумное или поменять свое месторасположение. В противном случае владельцу грозит штраф и даже предписание о закрытии производства на данных площадях.

Но депутатам этих объяснений показалось мало, и они забросали председателя рабочей группы вопросами. Например, Олег Михайлов высказал мнение, что закон о тишине – избыточная норма, ведь есть Кодекс об административных правонарушениях. В ответ Владимир Косов возразил, что в адрес Госсовета поступило больше сотни просьб от граждан принять этот закон. В дополнение к сказанному входящий в состав рабочей группы заместитель руководителя аппарата Госсовета Игорь Труфанов пояснил, что в КоАП подобные нормы не предусмотрены, поэтому нужна более подробная и конкретная регламентация, чтобы можно было «грамотно привлечь шумных граждан к ответственности».

Александр Гайворонский попросил уточнить, каким образом будет фиксироваться уровень шума, чтобы исключить, как он выразился, субъективизм между соседями: для одного шум электробритвы или работающего за стенкой телевизора не доставляет неудобств, а другому кажется громким, тем более что 60-70 децибел, издаваемых этими приборами, превышают допустимый уровень шума.

Владимиру Косову пришлось снова объяснять, что речь идет о систематическом нарушении тишины, когда люди злостно мешают покою соседей. Практика Верховного суда показывает, что в 70 процентах случаев по таким разбирательствам принимаются положительные решения.

– Не ущемляем ли мы этим законом право граждан на личную жизнь? – спросил Дмитрий Кологривый. – Нельзя бездумно принимать решение, которое мешает людям.

Ответить вызвался Василий Смалий, рассказавший, что ему пришлось испытать, живя долгое время по соседству с людьми, которые пьянствовали с шести часов вечера до шести часов утра постоянно.

– Предлагаю просто поселить наших коллег в такие условия, чтобы у них исчезли все сомнения, – заявил парламентарий.

Но дебаты этот призыв не остановил. Отвечая на очередное возражение, Игорь Труфанов отметил, что норма не может быть идеальной, и только правоприменительная практика подтвердит, что в законе нужно оставить, а от чего отказаться.

В конце концов депутаты все же приступили к голосованию: 20 человек закон поддержали, пятеро были против, двое воздержались, один не голосовал.

Кадровые решения

Под занавес сессии парламентарии приняли ряд кадровых решений. Во-первых, проголосовали за досрочное прекращение депутатских полномочий Игоря Завальнева. Соответствующее заявление теперь уже экс-депутат подал 26 ноября, и с этой же даты его отставка считается принятой.

В состав президиума Госсовета были приняты два новых его члена – руководитель фракции ЛДПР Галина Нагаева и единоросс Владимир Жариков, недавно возглавивший постоянную комиссию по регламенту и депутатской этике.

Завершая заседание, председатель Госсовета поздравила всех с наступающим Новым годом:

– Год был юбилейным для Государственного Совета. Достойным украшением уходящего года стали яркие события, проходившие под эгидой Года культуры в регионе. Я уверена, что 2019-й станет годом масштабных дел, успешной реализации национальных проектов, годом новых решений, новых программ инфраструктурного развития и повышения роста потенциала нашей республики. От всей души всем желаю всего самого наилучшего, здоровья, радости, семейного благополучия.

Галина ВЛАДИС

Фото пресс-службы Госсовета Коми