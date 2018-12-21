В Ижме выбрали лучшего педагога

Автор: Редактор 21.12.2018

Учителем года в Ижме стала преподаватель начальных классов из Щельяюра Анна Сметанина (на фото справа). Преподаватель показала отличные результаты в языковой грамотности, методическом мастерстве, заслужила высокую оценку жюри за творчество и эффективную коммуникацию.

В этом году учительский конкурс проходил в школе деревни Диюр. За победу боролись педагоги из Тома, Мошъюги, Краснобора и Щельяюра. Традиционно конкурс состоял из двух этапов. На заочном нужно было представить интернет-ресурс и написать эссе «Я – учитель». На очном участницы конкурса проводили урок и педсовет, а также давали мастер-класс.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, Анна Сметанина считает своих коллег достойными соперниками, а победу – стимулом к дальнейшим успехам в профессиональной деятельности. В марте она представит Ижемский район на республиканском этапе конкурса «Учитель года».

Артур АРТЕЕВ

Фото admizhma.ru

Оставьте первый комментарий для "В Ижме выбрали лучшего педагога"

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.