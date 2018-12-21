В Ижме выбрали лучшего педагога

Учителем года в Ижме стала преподаватель начальных классов из Щельяюра Анна Сметанина (на фото справа). Преподаватель показала отличные результаты в языковой грамотности, методическом мастерстве, заслужила высокую оценку жюри за творчество и эффективную коммуникацию.

В этом году учительский конкурс проходил в школе деревни Диюр. За победу боролись педагоги из Тома, Мошъюги, Краснобора и Щельяюра. Традиционно конкурс состоял из двух этапов. На заочном нужно было представить интернет-ресурс и написать эссе «Я – учитель». На очном участницы конкурса проводили урок и педсовет, а также давали мастер-класс.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, Анна Сметанина считает своих коллег достойными соперниками, а победу – стимулом к дальнейшим успехам в профессиональной деятельности. В марте она представит Ижемский район на республиканском этапе конкурса «Учитель года».

Артур АРТЕЕВ

Фото admizhma.ru