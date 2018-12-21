Педагог жестоко «воспитывала» сирот

19 декабря Усинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении экс-директора ГУ РК «Детский дом №4 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Женщина-педагог признана виновной в превышении должностных полномочий с применением насилия. Государственное обвинение поддержано представителем прокуратуры Усинска.

Как пояснили в прокуратуре Коми, с 2012 по 2015 год директор детского дома использовала незаконные методы воспитания и поддержания дисциплины среди воспитанников учреждения. Так, употребление подростками алкогольных напитков либо получение неудовлетворительных оценок в школе каралось ударами ладонью по лицу. За отказ предоставить на проверку сотовый телефон директор таскала подростков за волосы, била кулаками по спине. Под горячую руку педагога попала и несовершеннолетняя воспитанница, которая сообщила директору о своей незапланированной беременности. При этом в каждом случае директор детского дома высказывала в адрес «провинившихся» грубые оскорбления, причиняя им не только физическую боль, но и моральные страдания.

Всего в суде доказано шесть эпизодов жестокого «воспитания». О совершенном преступлении воспитанники детского дома сообщили сами, обратившись за помощью в органы опеки и попечительства Усинска.

В судебном заседании подсудимая вину по предъявленному обвинению не признала, заявила, что бывшие воспитанники ее оговаривают.

Суд счел вину педагога доказанной и приговорил подсудимую к условному лишению свободы. Также удовлетворены иски двоих потерпевших о возмещении морального вреда на сумму 100 и 150 тысяч. Кроме того, на два года женщина лишена права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием несовершеннолетних.

Ирина СМИРНОВА

Фото mtdata.ru