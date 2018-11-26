Вся надежда на «Меркурий»

Участники круглого стола обсудили возможности борьбы с фальсификатами молочной продукции

Во избежание попадания фальсификата молочной продукции в бюджетные учреждения с 22 ноября поставщикам придется зарегистрироваться в информационной системе «Меркурий», которая позволит отслеживать путь продукта от коровы до потребителя. Об этом рассказала первый заместитель министра сельского хозяйства республики Наталия Колбасюк на прошедшем 20 ноября в Общественной палате Коми круглом столе о защите потребителей от фальсифицированной молочной продукции.

Открывая совещание, председатель Общественной палаты Сергей Чечеткин отметил, что вынесенная на обсуждение тема весьма актуальна, так как, несмотря на все принимаемые меры противодействия, производители молочной продукции продолжают кормить народ некачественным продуктом. Шесть-семь лет назад, когда начиналась работа по наведению порядка при закупках продуктов бюджетными организациями, фальсификат доходил до половины объема. Конечно, проверки были выборочные, но благодаря проводимой министерствами и надзорными органами работе в течение полугода-года количество фальсификатов, которые закупали в том числе бюджетные организации, сократилось кратно. В последнее время ситуация вновь ухудшилась. Сегодня 56 процентов молочных продуктов, которые покупаются бюджетными организациями, это фальсификаты. По данным независимых экспертов, до 25 процентов молочной продукции на полках наших магазинов – тоже фальсификаты.

– Мы боремся за продолжительность жизни, а она, по данным ученых, складывается из трех составляющих: 25 процентов – это заложенное родителями, 25 – образ жизни, а оставшиеся 50 процентов определяются тем, что мы едим. Сегодня некачественные продукты – это огромнейшая проблема, и она не решается, – заявил Сергей Чечеткин.

– Откуда у вас такие данные? – не согласилась с мрачной статистикой руководитель Роспотребнадзора Людмила Глушкова. – 9 ноября у премьер-министра страны подводились итоги сводного мониторинга качества и безопасности молочной продукции, который проводили три ведомства – Роспотребнадзор, Роскачество и Россельхознадзор. И итоговая цифра нахождения в обороте фальсификата на рынке сегодня в стране не превышает 12 процентов. Да, мы начинали с 50-60 процентов, но сегодня говорить об этом нельзя. Ситуация улучшилась, но она не идеальна, потому что, к сожалению, на продовольственном рынке фальсификат пока присутствует.

Людмила Глушкова также заверила, что для выправления ситуации в республике делается очень много. В частности, на протяжении ряда лет под руководством минсельхоза с участием надзорных органов и общественных советов ведется системная работа, направленная на то, чтобы защитить учреждения бюджетной сферы от приобретения некачественной продукции. Создана целая система обучения тех, кто формирует заказы и задания на закуп продуктов. Разработаны на уровне минфина готовые шаблоны условий, которые следует вбивать в госконтракт, чтобы максимально исключить недобросовестных поставщиков. Создана система входного контроля, проведено огромное количество обучающих мероприятий для лиц, которые принимают продукты питания. Первоочередная задача – защитить бюджетную сферу – детсады, школы, социальные объекты, но в том числе проводится работа по просвещению предпринимателей, занимающихся поставками продовольствия.

– Я полагаю, что итогом системной работы стали цифры, которые я сейчас приведу. По результатам истекшего периода 2018 года доля некачественной продукции, не соответствующей показателям безопасности по микробиологическим значениям, составляет шесть процентов от общего объема исследований. Доля проб, в которых отмечалось то или иное несоответствие по гигиеническим и физико-химическим показателям или по информации для потребителя на упаковочной таре, составила 24 процента. А вот доля продукции с признаками фальсификации составила 11 процентов. Из общего количества более чем 200 проб Роспотребнадзор обнаружил 18 случаев фальсификата, – привела последние данные Людмила Глушкова.

Каждый обнаруженный факт предается огласке, информация о поставщике и производителе незамедлительно вносится в государственный информационный общедоступный и открытый ресурс ГИР ЗПП. Этот ресурс работает для того, чтобы те, кто занимается закупками продовольствия в бюджетной сфере, сохраняли бдительность. Людмила Глушкова отметила также, что все обнаруженные фальсификаты производились за пределами Коми.

По каждому такому факту направлен пакет документов в субъекты, где находится производитель, и управления Роспотребнадзора тех регионов выходили с проверками производителей. По всей цепочке поставки применялись меры административного воздействия. Нет ни одного случая, чтобы кого-то из провинившихся не привлекли к административной ответственности. Правда, иногда это длится долго, потому что лица, получившие штрафы от 10 до 200 тысяч, пытаются оспорить через суд даже явные факты. По каждому факту информация направлялась в бюджетные ведомства, в минсельхоз, муниципалитеты и широко освещалась на сайте управления Роспотребнадзора.

– К сожалению, появилась еще одна проблема: если мы начинали со сливочного масла, то в настоящее время заметно участились случаи фальсификатов сыра. Этот сегмент потребительского рынка наиболее сегодня уязвим, – рассказала Людмила Глушкова и перечислила всех производителей и поставщиков, которых удалось выявить во время проверок.

Руководитель Роспотребнадзора предложила внести в проект решения круглого стола очень важный, по ее мнению, пункт: от лица Общественной палаты обратиться в минфин региона с просьбой проработать вопрос о максимальной доступности продукции местных производителей.

– Их мы контролируем в постоянном режиме и знаем, что в местной продукции нет пальмового масла, – пояснила она. – Наверное, стоит просить помощи у юристов, потому что есть проблема вхождения на рынок местного производителя. Конечно, они проигрывают завезенной продукции в цене, но выигрывают в качестве. Может быть, есть варианты создания каких-то локальных холдингов, чтобы закрепить нашу бюджетную систему за местными производителями.

Цифры, которые назвал руководитель управления Россельхознадзора Виктор Макаркин, были менее утешительными, чем прозвучавшие выше. Их ведомство проверяло продукцию, поступавшую на столы пациентов стационаров системы минздрава, домов для престарелых и инвалидов, а также в розничную сеть.

– Исходя из тех образцов, которые мы отбирали, в бюджетной сети получили 51,8 процента фальсификата, в розничной сети – 19. Все поставщики некачественной продукции – не наши. Это Самара, Нижний Новгород, Киров, Татарстан. Проблема весьма серьезная и не решается. Предприятия-фантомы никуда не исчезают даже после того, как мы фиксируем эти нарушения, – рассказал Виктор Макаркин.

По его словам, даже несмотря на то, что к мероприятиям приобщаются правоохранительные органы, картина не меняется: в каждую последующую проверку контролирующие органы видят практически тот же самый ассортимент и тех же поставщиков, что и в прошлый раз.

– Всегда есть поставщик, который известен, и всегда он один и тот же, но привлечь его практически невозможно, – посетовал Виктор Макаркин. – Мы пытались привлечь поставщиков к ответственности хотя бы штрафами, но арбитражные суды нас не поддержали. Потому что якобы поставщик по закону такая же жертва обмана. А то, что он это делает в постоянном режиме, это игнорируется органами. В уголовном кодексе пока нет ответственности за производство и сбыт фальсифицированной продукции. Именно поэтому все материалы, которые уходят правоохранителям, не работают.

Виктор Макаркин признался, что пока решения этой проблемы не видит. Россельхознадзор по всем выявленным фактам направляет письма в прокуратуру, но вся эта переписка «напоминает сказку про белого бычка». В ответ приходят извещения, что информация направлена в прокуратуру субъекта, в котором находится поставщик, а та передает документы в ОБЭП и так далее.

– Они же не обязаны нам отчитываться. В общем, никто не боится производить фальсификат, потому что нет для них наказания. Штраф от ста тысяч вроде бы большой, но если сопоставить его с той выгодой, которую производитель получает, то это ничто. И даже эти штрафы они умудряются оспаривать в суде. Но что самое плохое: если раньше фальсификация молочной продукции производилась растительными жирами, то сейчас фальсификаторы, дабы еще больше удешевить продукцию, перешли на замену жиров молочного происхождения животными жирами. Грубо говоря, используют перетопленный говяжий или свиной жир. Продукт получается еще более жирный и вредный, – констатировал руководитель Россельхознадзора.

Наталия Колбасюк рассказала, что делается на уровне правительства для решения этой проблемы. В минсельхозе еще в 2017 году была создана межведомственная рабочая группа по организации бюджетных поставок. При правительстве Коми создана комиссия по незаконному обороту промышленной продукции, которую возглавляет первый зам председателя правительства Лариса Максимова. Цель комиссии – пресечь поставки фальсифицированной молочной продукции. Однако предпринимаемых мер все равно недостаточно. И одним из путей решения проблемы Наталия Колбасюк тоже считает усиление местного производителя, страдающего сегодня от нечестной конкуренции.

На данный момент минсельхоз вместе с минфином разрабатывает рекомендации по унификации номенклатуры и требований к потребительским свойствам и качественным характеристикам продуктов питания. То есть каталог товаров, работ и услуг, где прописаны единые требования для составления техзадания.

– Сегодня мы уже отработали по мясу, молоку, яйцу с приглашением представителей бюджетных учреждений, надзорных органов. Спросили у них, какая продукция закупается и с какими характеристиками. И когда наши бюджетные учреждения закупают, они должны придерживаться этих единых требований при составлении техзаданий. Одним из дополнительных требований является, чтобы эта продукция проходила через информационную систему «Меркурий», – рассказала Наталия Колбасюк.

Единые требования для бюджетных организаций при составлении технического задания по закупкам вступили в силу с 22 ноября. Наталия Колбасюк предложила внедрить требование к поставщикам, чтобы они в обязательном порядке зарегистрировались в ИС «Меркурий», так как эта система дает возможность отследить путь продукта от коровы до потребителя.

В ходе круглого стола были выработаны рекомендации правительству и госсовету республики, минсельхозу, минздраву, прокуратуре, МВД, надзорным органам и общественным советам.

Галина ГАЕВА

Фото автора и mvl-saratov.ru