Без борщевика, но с колоколами

Общественники из Лоймы благоустраивают село и помогают восстановить местную святыню

Активные жители села Лойма, создавая ТОС, рассчитывали, как и многие другие общественники, в первую очередь построить детскую площадку. А вышло так, что начали с борьбы с борщевиком Сосновского. Зато теперь могут делиться опытом: как превратить заросший сорняками пустырь в место отдыха.

ТОС «Возрождение» появился в апреле 2014 года, создали его жители трех 18-квартирных домов на улице Центральной в Лойме. До этого ТОС организовали жители лоемской деревни Ивановская, а позже, глядя на их пример, глава поселения посоветовал и тем, кто живет в центре села, тоже создать территориальный орган общественного самоуправления, чтобы решать проблемы этой части Лоймы.

Ядром ТОСа стали трое местных жителей: Надежду Шехонину избрали председателем, а Татьяна Безносикова и Вячеслав Низовцев выступили в роли учредителей. Татьяна Безносикова занялась написанием проектов под гранты, отчетностью и прочей работой с документами, а ее коллеги по ТОСу взяли на себя организационные вопросы, в том числе привлечение односельчан к реализации проектов.

Сами ТОСовцы, конечно, подавали личный пример – выходили на все субботники, другие работы по благоустройству. Земляки к ним охотно подключились, сейчас в активе ТОСа около двадцати человек. Причем это люди разных возрастов, и молодежь, и пенсионеры.

Едва организовавшись, «Возрождение» подало заявки на два гранта. Первый, на строительство детской площадки, «завернули». По словам Татьяны Безносиковой, заявок тогда было много, а их проект, скорее всего, комиссии показался недоработанным. Зато второй проект – экологический, по борьбе с борщевиком, получил поддержку минприроды Коми. ТОСовцы подробно описали проблему: прямо в центре села есть заброшенный, захламленный участок, примерно 120 квадратных метров, весь заросший мелким кустарником и борщевиком. Борщевик местные жители уже не первый год косили своими силами, чтобы не распространялся по всей округе, но ресурсов, чтобы справиться с ним, не хватало. Между тем, если очистить этот пустырь, на нем можно организовать место досуга для детей и взрослых.

– И мы выиграли грант, небольшой, правда, 20 тысяч рублей. Даже и не слышала, чтобы от минприроды еще кому-то давали подобные гранты, может, наш и один такой, – рассказал Татьяна Безносикова. – Убрали борщевик, вырубили кустарники, вывезли весь мусор, подготовили территорию, вспахали трактором, продисковали. Работали местные жители бесплатно, приходили со своим инвентарем, средства понадобились, чтобы нанять технику. И в 2015 году у нас уже была практически чистая, ровная территория, на которой можно было что-то построить. Конечно, весь борщевик мы таким образом не вывели, живучий он, но стало его гораздо меньше. Теперь по нескольку раз за лето скашиваем тот, что прорастает.

Подготовив территорию, ТОСовцы подали заявку в министерство экономики на строительство детской площадки «Дворик детства». А параллельно написали еще один проект – на строительство спортивной площадки, который отправили на IX конкурс социальных и культурных проектов «ЛУКОЙЛ-Коми» в номинации «Спорт». В результате победили и там, и там и получили два раза по 199 тысяч рублей, на которые закупили игровое и спортивное оборудование, необходимые стройматериалы.

Расчищенную в 2014 году площадку разделили на две части. В одной сделали игровую зону для малышей с качелями, каруселями и прочими развлечениями, другую отвели для досуга тех, кто постарше, обустроили футбольно-волейбольное поле, поставили спортивные снаряды. Теперь каждую весну и осень активные жители села выходят на субботники, прибирают площадки, если надо – ремонтируют.

В Лойме, по словам Татьяны Безносиковой, живет около двухсот человек, но летом село становится куда многолюднее, местные уроженцы приезжают в отпуск, внуков привозят погостить к дедушкам и бабушкам, так что пустыми игровая и спортивная площадки никогда не стоят. Посмотрев на это, ТОС решился построить на бывшем пустыре еще и тренажерный зал под открытым небом, благо свободное место было.

Подсчитали, во сколько обойдется такая «обновка», и решили разбить проект на две части, поскольку опыт показывает, что два некрупных гранта получить проще, чем один большой. И в 2017 году получили поддержку от регионального минэконома – 150 тысяч рублей и от Фонда президентских грантов – 407 тысяч рублей. Построили навес, выложили площадку тротуарной плиткой и установили 14 тренажеров. Чем очень порадовали местных и приезжих сторонников здорового образа жизни и спорта.

Очередной грант, который выиграл ТОС, связан с местом, очень важным для лоемцев, – уникальным двухпрестольным храмом, построенным в 1804 году. Зимняя его половина посвящена святым Афанасию и Кириллу, летняя – Успению Богородицы, в 1884 году храм был расширен и дополнен третьим приделом. Это первое каменное строение, возведенное на территории нынешнего Прилузского района. В советские годы храм переделали под клуб, говорят, что именно здесь состоялся первый концерт Валерия Леонтьева. В процессе переделок здание было наполовину разрушено, а потом вовсе заброшено. Крыша не ремонтировалась более полувека, потоки воды портили яркие росписи в стиле васнецовской школы, снаружи рушилась декоративная кладка, с окон исчезла большая часть старинных кованых решеток. 15 лет назад сельчане всем миром начали постепенно восстанавливать свой храм. К 2012 году смогли перекрыть кровлю, но уже на следующий год ее, а также колокольню и купола сильно повредило ураганом, все пришлось ремонтировать заново. Сейчас идет замена окон, обходятся они дорого, поскольку делаются по сохранившимся в архивах рисункам старинных переплетов. Средства собирают в том числе в интернете – ТОС вышел на краудфандинговую платформу Boomstarter.

На собрании жителей Лоймы было решено попробовать подать заявку от имени «Возрождения» на президентский грант, чтобы восстановить звонницу храма. Разработали проект «Колокольный звон», отправили его в Президентский фонд и в этом году получили поддержку – 477 тысяч рублей.

– Реализовывать этот проект будем уже в 2019 году, зимой купим колокола, привезем и установим. Колокольня уже готова, – сообщила Татьяна Безносикова. – А задумка на следующий год – разработать проект и подать заявку на грант для ремонта нашей сельской библиотеки. Очень хотелось бы, чтобы и это нам удалось.

Главный совет от «Возрождения» другим ТОСам – не падать духом, если проекты один за другим отклоняют и получить поддержку не удается.

– Дорабатывайте проекты, придумывайте новые и отправляйте их в разные министерства, фонды снова и снова. Не стесняйтесь обращаться за помощью в Ассоциацию ТОСов, где всегда помогут разобраться в сложных вопросах, касающихся общественного самоуправления. И однажды удача вам улыбнется, и вы сможете сделать что-то хорошее для своих земляков. А потом, с положительным опытом за плечами, интересные и полезные проекты будет куда легче разрабатывать и воплощать в жизнь тоже, – рассказала собеседница издания.

А три года назад, на территории сельского поселения Лойма появился и третий ТОС – в деревне Коржа в 25 километрах от центра. Активисты всех трех территориальных общественных органов постоянно общаются, помогают друг другу.

Анна ПОТЕХИНА

Фото предоставлено Татьяной Безносиковой

В 2018 году победителями второго конкурса на получение президентских грантов стали 15 некоммерческих организаций Коми, в том числе пять ТОС. Общий объем грантов, полученных НКО Республики Коми по итогам второго конкурса, составил 16,9 миллиона рублей, ТОСы выиграли 2,2 миллиона рублей.

Кроме ТОС «Возрождение» президентские гранты получил ТОС села Сёйты Сыктывдинского района – 473 900 рублей на создание уличного тренажерного комплекса под навесом, подобный комплекс появится благодаря местному ТОСу в селе Гагшор Сысольского района, сумма гранта – 456 100 рублей. ТОС села Визинга выиграл 412 670 рублей на восстановление Обелиска Памяти и Славы фронтовикам. ТОС поселка Тимшер Усть-Куломского района установит на средства гранта – 364 488 рублей – спортивно-игровую площадку.