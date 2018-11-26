Сыктывкарцы смогут получить землю в Сыктывдине

В Коми подписано первое соглашение между муниципальными образованиями о предоставлении земельных участков льготникам.

Изменения в республиканский закон «О регулировании некоторых вопросов в области земельных отношений», дающие право некоторым категориям граждан получить земельный участок на территории соседнего муниципалитета, были приняты на сессии Госсовета Коми в апреле 2018 года. В данную категорию в том числе входят многодетные семьи.

Предоставление земельных участков гражданам на территории муниципального района будет возможно при получении согласия гражданина и заключении соглашения.

Впервые соглашение о взаимодействии заключено между Сыктывкаром и Сыктывдинским районом. Благодаря тесному взаимодействию муниципальных образований жителям городского округа будут предоставлены в собственность бесплатно земельные участки в местечке Пичипашня Сыктывдинского района, что позволит сократить очередность граждан на получение земельных участков.

Лина ПЕРОВА

Фото uralinform.ru