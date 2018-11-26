У волонтеров появится свой знак отличия

На ноябрьской сессии Госсовета Коми депутаты поддержали решение Семейного совета республики учредить знак отличия

«За вклад в развитие добровольчества».

Символично, что подобное поощрение вводится в Коми в год, объявленный в России указом президента России Годом добровольчества. Знак выражает собой общественное признание за добровольную службу обществу, достижения и инновации в сфере организации добровольческой деятельности, вклад в развитие и поддержку добровольчества в республике и призван способствовать положительному имиджу волонтера, распространению успешного опыта такой деятельности.

Сейчас в республике действует 155 волонтерских объединений, в которых числится 10 133 добровольца: 3153 школьника, 514 студентов, 448 человек из числа работающего населения, 125 граждан старше 55 лет. В этом году создан муниципальный центр волонтеров в Печоре и открыто два муниципальных волонтерских центра – в Корткеросском и Усть-Вымском районах. К концу текущего года планируется создать такие центры еще в десяти муниципалитетах.

Порядок и условия награждения, образец и описание нагрудного знака будут установлены нормативным правовым актом главы Коми.

Галина ВЛАДИС