Республика советов

У парламента республики появится свой общественный совет. В него могут войти не менее пяти и не более десяти человек на срок полномочий Госсовета Коми. Соответствующее постановление принято на ноябрьской сессии.

Правом предлагать и выдвигать кандидатуры во вновь образуемый орган обладают депутаты, общественные объединения и некоммерческие организации республики. На заседании одного из комитетов Госсовета парламентарии поспорили, а нужен ли такой совет, учитывая активное участие общественников и, в частности, членов Общественной палаты Коми, в работе законодательного органа власти.

– Депутатский корпус и так работает со всеми общественными институтами, – отметил один из депутатов, но получил ответ, что создать Общественный совет при парламенте обязывает федеральное законодательство.

– Пусть полезных и нужных советов будет больше, – резюмировали народные избранники.

Галина ВЛАДИС