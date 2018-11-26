Новации при награждении

В республиканский закон о наградах и поощрениях внесен ряд изменений и дополнений. Одни почетные звания упразднены за ненадобностью, и одновременно учреждены новые. Документ принят на ноябрьском сессионном заседании Госсовета Коми.

Упразднены звания «Почетный архитектор Республики Коми» и «Почетный финансист Республики Коми». В первом случае, как сказано в пояснительной записке к документу, звание не востребовано – с момента его учреждения в 2011 году оно было присвоено всего двум архитекторам. К тому же в случае необходимости работников этой сферы можно награждать званием «Почетный деятель искусств», поскольку архитектура – «это искусство строительства, формирующее жизненное пространство людей через совокупность зданий и сооружений».

Что касается звания «Почетный финансист», то его отлично заменяет звание «Почетный экономист», которое предполагает награждение работников как сферы экономики, так и сферы финансов.

Звание «Почетный работник связи Республики Коми» дополняется словами – «и информации», что позволит присваивать его не только труженикам сферы связи, но и работникам сферы информационных технологий и средств массовой информации.

Появятся и новые звания – «Почетный работник легкой промышленности» и «Почетный журналист» (последнее в связи с тем, что указом президента страны на федеральном уровне учреждено звание «Заслуженный журналист Российской Федерации»).

Срок работы в соответствующей сфере деятельности для присвоения почетного звания увеличен с 10 до 15 лет, с оговоркой «как правило», что, как говорится в документе, «позволит повысить значимость данной государственной награды».

Повышается также возраст для награждения знаком «Надежда Республики Коми» – с 18 лет до 21 года. Объясняется такое решение тем, что талантливые молодые люди, проявившие выдающиеся способности, добившиеся значительных результатов в науке, общественной деятельности, творчестве и спорте и прославившие республику на федеральном и международном уровнях, как правило, уже достигают на этот момент 18-летнего возраста, что не позволяет их представить к награждению данным знаком отличия.

Галина ВЛАДИС