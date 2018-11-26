Воркута отметила 75-летие

Весь минувший уикенд – 24 и 25 ноября – заполярная столица находилась в центре всеобщего внимания: здесь прошли международный туристский форум, юбилейные мероприятия в честь ровесника города – заполярного театра драмы, большой праздничный концерт и любимое воркутинцами спортивное зрелище – гонки на оленях. Для участия в празднествах в Воркуту из Сыктывкара вылетела большая правительственная делегация во главе с руководителем региона Сергеем Гапликовым и председателем Госсовета Коми Надеждой Дорофеевой.

Арктический туризм становится доступнее

Программа визита Сергея Гапликова в Воркуту, как сообщает пресс-служба главы республики, началась с участия в пленарном заседании форума «Доступная Арктика», посвященного темам развития туристского потенциала Заполярья, новым турпродуктам и продвижению перспективных направлений арктического туризма.

– Арктика – это богатейшие запасы и богатейшая кладовая, это уникальный ландшафт и самобытность живущих здесь народов. Они любят свою землю и стараются создать все необходимые условия для того, чтобы жить и продолжать свой род, чтобы гости чувствовали себя здесь комфортно и ощущали заботу и уважение к родной земле. Поэтому мы все заинтересованы в том, чтобы Арктика жила и развивалась, сохранялся ее колорит. Я уверен, что совместными усилиями мы сможем реализовать все планы, о которых говорим, – обратился к участникам Сергей Гапликов.

Глава подчеркнул, что время для проведения форума выбрано правильное – в Воркуту нужно приезжать именно зимой, чтобы понять и почувствовать, как формируется северный характер. Для международных экспертов, прибывших в заполярную столицу из Франции и Словакии, двадцатиградусные морозы в Воркуте и в самом деле стали испытанием, отмечает агентство БНК. Кроме того, гостями форума были представители НАО и ЯНАО, Республики Саха (Якутия), Санкт-Петербурга, Москвы, Свердловской области, Пермского края.

Надежда Дорофеева в своем выступлении озвучила инициативу депутатского корпуса включить в Арктическую зону России еще три муниципалитета Республики Коми. Сейчас в нее входит только Воркута, но частью Арктики, по мнению народных избранников, должны стать также Инта, Усинск и Усть-Цилемский район. В этом случае, по словам спикера парламента региона, расположенный на этой территории национальный парк «Югыд ва», а также село Усть-Цильма со своими старообрядческими праздниками и традициями смогли бы привлекать еще больше туристов.

– В 2014 году Воркута вошла в Арктическую зону. Мы получили статус опорной зоны и, конечно, надеемся, что у муниципалитета появился новый импульс для развития, – сказал в ответном слове глава города Юрий Долгих. – Воркутинцы в большинстве своем уверены в этом, и мы в конечном итоге перетянем на свою сторону всех пессимистов, и город на 67-й параллели будет процветать.

Как сообщает пресс-служба администрации Воркуты, во время дискуссии докладчики провели оценку северных территорий и общей доступности Арктики, обозначили ряд проблем, с которыми сталкивается бизнес, и представили возможные варианты их решения на примере арктических территорий зарубежных стран. Прозвучала информация о создании рабочей группы, которая займется решением вопросов, тормозящих или, напротив, стимулирующих развитие туризма на Крайнем Севере. Спикеры – генеральный директор Института прикладных и политических исследований Григорий Добромелов, заместитель исполнительного директора Русского географического общества Алексей Тихомиров, управляющий директор «Ассоциации Арктика 21» Валерий Коровкин – заострили свое внимание на круизном туризме. Этот турпродукт, не требующий развитой инфраструктуры, несмотря на свою высокую стоимость, сегодня очень востребован.

Представителей бизнеса призвали к конструктивному диалогу на тему создания необходимых условий для развития турбизнеса в Арктике. При этом практически все говорили о потенциальном спросе на интересные арктические турпродукты. Потому что туризм в настоящее время – это в первую очередь отрасль экономики.

В завершение пленарного заседания министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов вручил руководителю администрации муниципалитета Игорю Гурьеву диплом о включении «Праздника Севера» в топ-200 лучших событийных мероприятий Национального календаря событий Российской Федерации.

Северный широтный ход набирает обороты

На встрече с журналистами Сергей Гапликов рассказал, как продвигается в жизнь проект магистрали Северный широтный ход, которая свяжет Северную и Свердловскую железные дороги, стратегические месторождения и порты, что благотворно скажется на экономике региона.

Проект уже разработан, и, по предварительным подсчетам, к 2035 году магистраль будет перевозить более 20 миллионов тонн грузов ежегодно. Финансирование глобальной стройки полностью возьмет на себя РЖД.

Напомним, в марте в Сосногорске правительство Коми и ОАО «РЖД» подписали соглашение о сотрудничестве на 2018-2022 годы. В рамках концессии будет построено более 350 километров железнодорожного пути, посты через реки Обь и Надым. Завершение строительства запланировано на 2023 год. Глава Коми отметил, что строительство моста через Обь уже началось.

– Северный широтный ход повлияет на развитие логистики в регионе и стране. В Коми есть месторождения, откуда вывозить сырье можно только по железной дороге. Магистраль доставит готовые продукты в морские порты за Уралом. Мост – лишь третья часть проекта, другая часть пойдет в сторону Дудинки, третья – в нашу сторону через Инту, Печору и станцию Чум. Магистраль благотворно повлияет на экономику региона, – рассказал глава Коми.

Праздник для всех

В воскресенье в универсальном спортивно-зрелищном комплексе «Олимп» состоялся грандиозный концерт. Поздравляя воркутинцев с юбилеем города, глава Коми Сергей Гапликов признался, что счастлив находиться рядом в день юбилея славной Воркуты:

– 75 лет назад в тяжелые для всей страны годы Великой Отечественной войны маленький поселок получил статус города, который проявил героизм на фронте трудовых подвигов. Именно этот маленький поселок обеспечивал очень важным и нужным стратегическим резервом металлургические заводы, выпускавшие боевую технику, отапливал самые отдаленные территории. И когда Донбасс был захвачен врагом, а подмосковные угольные разрезы не справлялись с поставленной задачей, здесь, в этом далеком крае, появился город, который выполнил ее. В этот же год в городе появился театр, ставший не только очагом культуры на территории ГУЛАГа, но и светом надежды в человеческую справедливость. Сегодня в Воркуте созданы все условия для дальнейшего развития культуры, образования, сохранения традиций, оставленных нам старшими поколениями. Это и станет базисом для дальнейшего развития Арктики и Крайнего Севера.

После этого в торжественной обстановке Сергей Гапликов вручил заслуженные награды лучшим работникам Воркуты.

С особым теплом зал встретил президента Союза городов Заполярья и Крайнего Севера России, председателя комиссии Общественной палаты России, члена Совета по Арктике и Антарктике Совета Федерации Игоря Шпектора. Почетный гражданин города подчеркнул, что Воркута – это большая часть его жизни:

– Кажется, совсем недавно мы отмечали 55-летие города. Это было сложное время, время шахтерских забастовок, дефолта, нищенства, задолженности по заработной плате. Но мы выстояли. У нас появились новые интересные идеи, город стал преображаться, начались военные парады, демонстрации, тогда впервые в Воркуте прошли Заполярные игры, гонки на оленьих упряжках, крестный ход, а самому крупному бомбардировщику страны было присвоено имя нашего города. Что касается будущего города – безусловно, оно есть. Я считаю, что нужно закрывать города, которые были построены на сырьевой базе, но уже исчерпали ее. В Воркуте же еще остались огромные запасы угля, и это даст ей новую жизнь.

– Я рад, что нашей команде предоставлена возможность сохранить Воркуту, – в свою очередь заявил нынешний мэр города Игорь Гурьев. – За два прошедших года, а точнее за два коротких северных лета мы успели уже много сделать: благоустраиваем дворы, устанавливаем детские и спортивные площадки, привели в порядок городской парк, аллею Пионеров и парк Победы. На следующий год у нас тоже большие планы, которые мы будем воплощать в жизнь. Безусловно, как и в других городах, у нас есть свои проблемы, тем более что мы находимся на Крайнем Севере, но, уверен, что вместе мы сможем решить все вопросы, потому что Воркута – это большая семья.

В связи с празднованием 75-летия города, а также за многолетний добросовестный труд на праздничной церемонии порядка 30 воркутинцев были отмечены почетными грамотами и благодарностями федеральных министерств и руководства республики.

Великолепный праздничный подарок для города подготовили в этот день творческие и спортивные коллективы, Воркутинский драматический театр и гости праздника – фольк-шоу «Ярмарка» из Санкт-Петербурга, заслуженная артистка России, народная артистка Республики Коми Ольга Сосновская и почетный деятель искусств Республики Коми, вокалист Владимир Юрковский, танцевальный коллектив «United Bit» из Ухты. Завершился праздничный вечер салютом в честь дня рождения Воркуты.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru и воркута.рф