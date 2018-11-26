Музтеатр получил «Онегина» за «Сказки Гофмана»

Опера Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана» Государственного театра оперы и балета Республики Коми стала лауреатом III Национальной оперной премии «Онегин» в номинации «Состав».

Вручение премии состоялось 16 ноября в Санкт-Петербурге на сцене Михайловского театра. Торжественная церемония и гала-концерт участников и гостей – звезд мировой оперы первой величины прошли при аншлаге. Количество заявок в этом году было рекордным: в конкурсных номинациях участвовали 80 певцов и певиц из 32 регионов России. На исторической сцене Михайловского театра объявили лучших из лучших. Церемонию награждения посетил министр культуры России Владимир Мединский.

Коллективу театра не в первый раз вручают бронзовую статуэтку героя Пушкина: в 2016 году он получил первую премию «Онегин» за оперу Джакомо Пуччини «Тоска».

– Театр второй раз становится обладателем престижной награды, это огромный моральный стимул двигаться дальше, – отметил главный дирижер театра Азат Максутов на вручении премии. – Мы рады, что жюри дало столь высокую оценку и премьере 60-го юбилейного театрального сезона – «Сказкам Гофмана».

Высокую оценку на престижном конкурсе получил творческий коллектив солистов – это исполнители главных партий Борис Калашников, Алексей Петров, Елена Аюшеева, Елена Лодыгина, Галина Петрова. Отдельно жюри премии выделило работу Анастасии Морараш в номинации «Дебют». Для театра оперы и балета Республики Коми это первая награда столь высокого уровня. Это общая победа коллектива театра и всей постановочной команды спектакля: режиссера Ильи Можайского, сценографа Юрия Самодурова, художника по костюмам Наталии Кравченко, хормейстера-постановщика Натальи Масановой и многих других.

Лауреатов поздравляли звезды российской и мировой оперы, в том числе выдающиеся итальянские мастера бельканто Руджеро Раймонди (самый известный в мире Дон Жуан) и Патриция Чофи (лауреат премии «Грэмми» за запись оперы «Свадьба Фигаро»). В гала-концерте приняли участие Екатерина Губанова (солистка Метрополитен-опера и театра Ла Скала), Ольга Перетятько («звездное» сопрано, солистка крупнейших оперных театров мира), Василиса Бержанская (солистка Большого театра и Берлинской оперы), Дмитрий Ульянов, Сергей Мурзаев, Липарит Аветисян, Вероника Джиоева, участники и лауреаты премии прошлых лет, а также солисты Михайловского театра в сопровождении оркестра Михайловского театра. Дирижировал Фабио Мастранджело, вели церемонию Сати Спивакова и Юлиан Макаров.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото из архива театра