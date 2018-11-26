Горсть земли с могилы классика

В Сыктывкар привезли горсть сибирской земли с сибирского кладбища, на котором был похоронен классик коми литературы Виктор Савин.

В этом году исполнилось 130 лет со дня рождения Виктора Савина – коми поэта, автора гимна Коми, родоначальника национальной драматургии, композитора, режиссера, актера и общественного деятеля. Официально юбилей отметили в день рождения поэта – 21 ноября на его родине в селе Небдино Корткеросского района. А на следующий день в Национальном музее Коми открылась посвященная Савину выставка «Оборванная песня». Одним из ее экспонатов стала горсть сибирской земли. Посетители музея также увидят прижизненные издания книг Савина, документы о его трудовой деятельности, письма 1930-1940-х годов детей Виктора Савина, в которых можно прочитать о последних днях жизни жены поэта Лидии Ивановны, военных буднях сына писателя Авенира Викторовича. На одном старинном снимке Виктор Савин с сыном Станиславом, на другом – коми поэт с Максимом Горьким среди участников первого всероссийского съезда крестьянских писателей в 1929 году. На современных фотографиях внуки и правнуки поэта. У Виктора Савина семеро детей и множество внуков и правнуков. Некоторые из них пришли на открытие выставки и рассказали о своем известном предке.

Часть архивных материалов представлена в электронном формате – на мультимедийном стенде музея можно пролистать программу «Виктор Савин. Наследие».

Как рассказала на открытии выставки председатель Союза писателей Коми Елена Козлова, как-то собирая коми фольклор, она столкнулась с тем, что простые сельчане уже считают песни Савина народными и не знают имени их автора. На стихи Виктора Савина «Варыш поз» («Соколиное гнездо») написан и официальный гимн Коми.

«Похороните меня под кедром огромным, среди отчих моих полей. Лягу я в родную землю, как и дед мой, и мой отец» – так за 20 лет до своей смерти написал Небдiнса Виттор (псевдоним Савина) в стихотворении «Завещание». Но могила репрессированного классика была потеряна в Сибири. О том, что ее необходимо отыскать, заговорили на родине Небдiнса Виттора еще в конце прошлого века. В Небдино два савинских музея. Директор одного из них, который работал при школе, Евстолия Савина стала первой, кто начал искать могилу земляка. Бывший учитель математики, а затем школьный библиотекарь в 1987 году, накануне 100-летнего юбилея земляка-поэта, организовала при школе музей и с энтузиазмом принялась за поиски неизвестных фактов биографии и составление родословного древа поэта.

Многие считали, что могила Савина находится в городе Тайга (Кемеровская область). Но фигурировали также географические названия Прикулька и Итатка. В Томской области в 40-е годы прошлого века находилась станция Итатка. Позже на ее месте возник одноименный поселок. А Прикулька – это название лесопункта, участка леса, который вырубали спецпоселенцы и заключенные. На этой территории находились два «доходяжных» (инвалидных) лагпункта. На месте одного из них выросла современная Итатка, следы другого, который назывался Тайга, затерялись в пяти километрах от поселка. Всех узников Прикульки хоронили на общем кладбище на окраине Итатки. Заброшенное в начале 50-х годов зэковское кладбище в Итатке заросло кустарником, среди которого прячутся сотни проваленных ям – могил. В каждом захоронении от одного до десяти умерших заключенных. Где-то среди них и могила Виктора Савина.

В биографии Савина остается много неясного. Например, он получил срок пять лет, и в 1942 году должен был бы быть на свободе. Но вместо этого оказался в сибирском лагпункте. Здесь он и «умер голодной смертью в 8 часов 11 августа 1943 года в возрасте 55 лет».

«Привет, мои дорогие! – написал поэт в Сыктывкар из лагпункта Прикулька в одном из последних писем от 1 июля 1943 года. – Судьба забросила меня далеко-далеко в Сибирь. Климат здесь теплее, чем у нас. Кругом лес – тайга. В дороге совершенно ослаб и заболел и вот уже третий месяц нахожусь в стационаре. Особенно плохо было в дороге с питанием. Сильно отощал, а через это и здоровье пошатнулось. Я бы очень просил вас прислать мне хоть небольшую продуктовую посылку и табак. Соберитесь-ка все и вышлите старику гостинец – буду бесконечно рад. Напишите о вашей жизни. Остаюсь пока на прежнем положении, вероятно, до окончания войны. Как, мамочка, твое здоровье? Крепись, еще увидимся – надеюсь! Целую всех – Папа».

Письмо адресовано жене поэта Лидии Ивановне, но она умерла еще 25 мая. Виктор Савин об этом не знал. После ареста мужа Лидию Ивановну с детьми выселили из квартиры в подвал того же дома в Сыктывкаре, где они проживали. Здесь и ушла из жизни больная и голодная жена «врага народа». Оба их сына были в это время на фронте.

По версии, высказанной сидевшим вместе с Савиным Николаем Кокотковым, поэт умер на станции Тайга. К столетию Савина ленинградские кинодокументалисты во время съемок фильма о нем ездили именно в Тайгу. Евстолия Савина послала запрос в администрацию Тайги и получила ответ, что в годы войны здесь действительно находился лагерь. Но отдельного захоронения заключенных в городе нет, поскольку их хоронили на общем кладбище или вблизи территории лагеря.

В этом году в Сибирь выезжала делегация коми отделения Союза писателей и Национального музея Коми. В Итатке члены делегации посетили кладбище, на котором находится могила Виктора Савина. Похоронен поэт, скорее всего, в одной из братских могил. На предполагаемом месте его захоронения стоит мемориал, есть оградка, разбит цветник. В этом году там посадили саженцы елей и кедра. С этого места и привезли в Национальный музей Коми горсть земли.

Артур АРТЕЕВ

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