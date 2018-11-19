«Первые шаги к успеху» одаренных детей

В Сыктывкаре проходит VI Межрегиональная конференция «Спиридоновские чтения». Традиционно площадкой для ее проведения стала гимназия искусств, носящая имя первого главы республики.

В текущем году тема конференции – «Создание образовательного пространства для выявления и психолого-педагогического сопровождения одаренных детей». Спектр участников обширен – школьники и студенты, педагоги, руководители и специалисты управлений образования, ученые и преподаватели вузов, родители, представители общественных организаций и благотворительных фондов.

Как отметила директор гимназии искусств Анастасия Боос, в этом учебном году «Спиридоновские чтения» вошли в перечень региональных олимпиад и конкурсов, направленных на развитие интеллектуальных, творческих и спортивных способностей, на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений.

Работа конференции проходит по секциям, на которых участники представят свои исследовательские работы. Например, школьники 2-4 классов выступят на секции «Первые шаги к успеху», есть секция для педагогов «Современные подходы к работе с одаренными детьми», много площадок по учебным предметам – математике и информатике, литературе, языкознанию, истории, естественным и общественно-научным предметам, а также посвященные науке и искусству. Награждение авторов лучших докладов состоится сегодня вечером в концертном зале гимназии искусств.

Лина ПЕРОВА

Фото spiridonovkomi.ru