На страже финансовой безопасности

Глава Коми Сергей Гапликов принял участие в расширенной коллегии республиканского управления Федеральной налоговой службы, посвященной профессиональному празднику – Дню работника налоговых органов.

Руководитель региона отметил, что Федеральная налоговая служба республики является одной из самых эффективных структур государственного управления, играет большую роль в формировании бюджетов всех уровней и обеспечении финансовой безопасности региона.

Благодаря работе налоговых органов за девять месяцев этого года в консолидированный бюджет Республики Коми поступило более 61 миллиарда рублей, что на 8,7 миллиарда больше, чем за тот же период 2017 года.

– Сегодня в налоговой службе республики работает почти 1,5 тысячи человек. Это люди, от чьей нелегкой, кропотливой, порой незаметной работы во многом зависят финансовая стабильность и безопасность государства, реализация государственных программ в здравоохранении, образовании, строительство дорог, транспортная доступность, гарантированная социальная помощь и пенсионное обеспечение. Все то, что дает человеку уверенность в завтрашнем дне, – отметил Сергей Гапликов.

Глава пожелал сотрудникам налоговой службы региона профессиональных достижений, а отличившимся вручил благодарности за эффективное выполнение должностных обязанностей и многолетнюю добросовестную работу.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru