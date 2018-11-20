Парад рекордов мобильного общения в Коми

Семьдесят раз подряд посмотреть новый сезон «Полицейский с Рублевки», два месяца непрерывно общаться по телефону, написать историю «Гарри Поттера» в SMS – эти и многие другие рекорды поставили абоненты Республики Коми в сети «МегаФон». Оператор проанализировал активность абонентов с начала 2018 года и вычислил, где живут самые «цифровые» люди.

Сегодня каждый пользователь мобильного интернета «МегаФона» в регионе в месяц скачивает в среднем 6 ГБ. Общий объём передачи данных по сравнению с прошлым годом вырос почти в 1,5 раза.

«Все чаще пользуясь мобильным интернетом или выбирая современные 4G гаджеты, наши клиенты уходят от голосового трафика и ждут лучшего покрытия и скорости от сети четвертого поколения. Для этого мы предоставили нашим абонентам безлимитный интернет, модернизировали и улучшили сеть, заходя даже в самые небольшие населенные пункты», – отметил директор Сыктывкарского отделения компании «МегаФон»Александр Канев.

ТОП 5 рекордов среди абонентов:

Житель Ухты за 9 месяцев скачал 7 терабайт трафика – этот объем можно сравнить с просмотром 550 серий «Полицейского с Рублевки».

Абонент «МегаФона» из Сыктывдинского района отправил более 21 500 сообщений. В среднем он писал 59 SMS в день. Этого объема текстовых посланий хватит, чтобы переписать историю «Гарри Поттера», изложенную на 430 страницах.

Житель Сыктывкара стал наиболее активным путешественником среди абонентов «МегаФона». За год он успел побывать в 7 странах – Финляндии, Турции, Германии, Дании, Швеции, Нидерландах и Норвегии.

Самый разговорчивый абонент из Усинска провел за беседами столько времени, что его хватило бы на непрерывный диалог в течение двух месяцев.

Самые «цифровые» абоненты, которые активнее других скачивают из сети информацию, живут в населенных пунктах Вис, Едва, Возей, Емва, Ухта и Усинск.

текст и фото «МегаФон»