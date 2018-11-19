Учреждения культуры провели антитеррористическое учение

Комплексное антитеррористическое учение учреждений Министерства культуры, туризма и архивного дела Коми прошло в республике на минувшей неделе. В его ходе были отработаны организация и практические действия руководства и персонала учреждений культуры при террористической опасности.

Аппаратом Антитеррористической комиссии в Республике Коми учение было организовано по трем этапам. На первом прошла оценка антитеррористической защищенности объектов учреждений культуры, проверена готовность их руководства и персонала. На втором этапе было проведено оповещение об установлении повышенного «синего» уровня террористической опасности руководителей учреждений, организованы работы по контролю за исполнением мероприятий. Руководители учреждений провели инструктажи по порядку действий в случае совершения террористического акта, а также при угрозе его совершения, организовали осмотры потенциально опасных участков, а также патрулирование прилегающих территорий. Кроме того, на объектах был усилен контрольно-пропускной режим и проверены технические средства охраны, оповещения и эвакуации, пожарной сигнализации.

На третьем этапе учения к уже проведенным мероприятиям добавилась работа по уточнению расчетов сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий терактов, а также технических средств и специального оборудования для проведения спасательных работ, уточнения мест для организации возможной эвакуации персонала.

Участники учений получили практические навыки по реализации дополнительных мер по обеспечению безопасности при установлении уровней террористической опасности, в управлении персоналом в нестандартных условиях.

Артур АРТЕЕВ

Фото предоставлено АТК в Коми