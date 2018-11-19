Сыктывкар признали безопасным городом

По итогам специального смотра-конкурса Северо-Западного регионального центра МЧС Сыктывкар стал лучшим городским округом на Северо-Западе в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.

Конкурс проходил в два этапа: на региональном и межрегиональном уровнях. В региональном этапе принимали участие 22 органа местного самоуправления и администрации шести городских округов республики. Лучшей в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения среди городских округов Коми была признана администрация столицы региона. После этого Сыктывкар стал первым и на уровне Северо-Западного федерального округа.

– Этот конкурс охватил все направления деятельности муниципалитета: работу единой диспетчерской службы, спасателей и пожарных в частях, труд волонтеров, действия в сезоны пожаров и паводка. Фактически дана оценка работы всего муниципалитета в области обеспечения безопасности города, – рассказал начальник городского управления по делам ГО и ЧС Олег Атаманюк.

Кроме этого, при оценке муниципалитетов учитывались итоги учений регионального и муниципального уровней, которые проводятся в Сыктывкаре регулярно.

– В ходе учений к нам приезжают коллеги со всей республики. Мы делимся с ними опытом и перенимаем его от других. Это позволяет постоянно совершенствовать систему нашей работы по стратегически важным направлениям, – заключил Олег Атаманюк.

Галина ГАЕВА

Фото БНК