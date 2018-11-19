Первый сбор обновленной палаты

Новым председателем Общественной палаты Коми избран Сергей Чечеткин

Выборы руководителя Общественной палаты РК и его заместителей состоялись в республиканском Доме дружбы в минувшую пятницу, 16 ноября, на первом заседании шестого состава Общественной палаты. Участие в организационном мероприятии приняли глава региона Сергей Гапликов и председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева.

До избрания председателя вести заседание было поручено старейшему члену обновленного состава, лидеру республиканского совета ветеранов Людмиле Жуковой. Она констатировала, что из 30 членов палаты присутствуют 28, кворум есть, и значит, можно приступать непосредственно к выборам руководства. Затем слово взяла член рабочей группы, готовившей нынешнее заседание, Галина Лапшина, и от имени коллег она предложила на председательский пост кандидатуру Сергея Чечеткина.

– Сергей Лукич выдвинут в Общественную палату профсоюзом работников АПК Республики Коми, был членом палаты пятого состава, трудился на министерском посту, руководил муниципалитетом и сочетает в себе качества и чиновника, и хозяйственника, и общественника. Именно он сможет нас объединить в одну команду, и мы под его руководством найдем новые формы работы, – выразила уверенность общественница, представляя кандидата коллегам.

За Сергея Чечеткина проголосовали единогласно, после этого вновь избранный председатель взял бразды ведения заседания в свои руки. Он пояснил, что структура обновленной палаты претерпит некоторые изменения. С одной стороны, рабочая группа по ее формированию взяла все лучшее из опыта прежних составов, с другой стороны, изменилось федеральное законодательство, регламентирующее работу общественных палат. Поэтому теперь у председателя будет три заместителя, которые в свою очередь станут курировать по две комиссии, но не смогут их возглавлять.

Замами общественники избрали Галину Лапшину, которая недавно ради общественной работы сложила полномочия депутата совета Сыктывкара, директора Сыктывкарского лесного института Любовь Гурьеву и члена Общественной палаты России Анну Чуракову. Каждая из них затем рассказала о создаваемых комиссиях и предложила кандидатуры тех, кто мог бы их возглавить.

Анна Чуракова будет курировать комиссии по экономическим вопросам (на пост председателя избран Максим Синякин) и по вопросам межнациональных и культурных коммуникаций и СМИ (председатель Андрей Юркин). Помимо этого при комиссии по экономике созданы две постоянные рабочие группы – по вопросам ЖКХ, капремонта многоквартирных домов и аварийного жилья (руководитель Дарья Шучалина) и по вопросам дорожного хозяйства и строительства социальных объектов (руководитель Шамил Расулов).

Кураторство Любови Гурьевой распространяется на комиссии по вопросам образования и патриотического воспитания (председатель Людмила Жукова) и по вопросам здравоохранения и социального обеспечения (председатель Сергей Поган). В ходе обсуждения директор Воркутинского горно-экономического колледжа Виктор Тельнов выразил не то чтобы сомнение, но некоторую озабоченность, по силам ли Людмиле Жуковой будет такая нагрузка, ведь проблем в сфере образования множество, работа предстоит напряженная.

– Я не рвусь на этот пост, это моя седьмая общественная нагрузка на восьмом десятке лет, но если доверите, я возьмусь, – парировала Людмила Жукова.

Ее поддержали другие участники заседания, предложив Виктору Тельнову помогать в работе комиссии.

– Буду активно участвовать и помогать, но я предупреждал, – ответил общественник и воздержался при голосовании.

Галина Лапшина вызвалась курировать комиссии по вопросам гражданского общества (председателем избран руководитель Ассоциации ТОС Дмитрий Сизев) и по вопросам материнства, отцовства, детства и семьи (председатель Елена Щербина).

С распределением постов общественники управились за неполный час, после чего поздравить новый состав с началом работы в Дом дружбы пришли первые лица республики. Сергей Гапликов с каждым общественником поздоровался за руку и обратился к участникам встречи с напутственной речью. Первое, что он отметил: впервые за 12 лет существования палаты ее председателем стал мужчина. Пожелав Сергею Чечеткину успехов на новом поприще, глава привел в пример его предшественника – председателя четвертого и пятого составов Галину Киселеву, которая «стремилась слышать и понять каждого».

– Общественная палата за многие годы работы стала настоящим, рабочим институтом гражданского общества. Палата выстроила системную работу со всеми республиканскими органами власти, уделяя особое внимание военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи, обучению и поддержке некоммерческих общественных организаций, участию в грантовых конкурсах. Многое удалось реализовать на муниципальном уровне, – отметил Сергей Гапликов. – Новый состав обновился на две трети, пришло больше молодежи, это для нас очень важно. Остались и те, кто имеет богатый опыт работы в Общественной палате, поэтому уверен, что получится хорошая синергия. Свежие идеи, креативный подход, новая энергия молодых и знания тех, кто имеет профессиональную подготовку, опыт работы в общественной сфере, позволят добиться качественных результатов.

Глава подчеркнул, что члены палаты представляют разные срезы общества, имеют многочисленное представительство в лице общественных советов при министерствах и администрациях муниципалитетов.

– Особо хочу всех поблагодарить за деловой рабочий контакт, каждый общественник старается донести главные проблемы. Такая информация для меня как руководителя региона очень важна, – сказал Сергей Гапликов.

Тепло глава отозвался о Сергее Чечеткине, с которым у него сложились «добрые человеческие отношения». На первых порах Сергей Чечеткин ввел его в курс дела, рассказал об особенностях северной территории, что помогло «не накосячить».

Отметил руководитель республики и Анну Чуракову – не в последнюю очередь благодаря ее активной работе в Общественной палате России региональная палата вошла в десятку лучших в стране.

– Приятно, что наши наработки становятся качественными практиками на территории Российской Федерации. Сейчас перед республикой, как и всей страной, стоят серьезные стратегические задачи развития, обозначенные президентом России в послании Федеральному собранию и в 204-м майском указе. Эффективная реализация этих задач возможна только в результате совместной работы органов власти, бизнеса и гражданского общества. Нужен поиск совместных решений. Полезные инициативы мы всегда готовы поддержать, – напутствовал Сергей Гапликов новый состав палаты.

В завершение своей речи глава вручил Галине Киселевой благодарственное письмо и роскошный букет, а Сергею Чечеткину – удостоверение председателя.

Спикер парламента Коми Надежда Дорофеева, поздравляя общественников с избранием в палату, рассказала о новых формах сотрудничества. Члены палаты входят в состав экспертных советов парламентских комитетов, но помимо этого Госсовет готов проводить с общественниками рабочие встречи, совместные личные приемы, брать их в свои рабочие поездки, приглашать к участию в работе комитетов и президиума. Кроме того, сейчас идет процесс формирования Общественного совета при Госсовете, и взаимодействие с палатой станет еще более тесным.

С ответным словом выступил Сергей Чечеткин:

– Роль общественников заключается в том, чтобы от лица жителей республики вовремя рассказать власти – законодательной и исполнительной, какой эффект дают принимаемые законы и нормативные акты. Хорошая власть незаметна. Если на улицах чисто, в домах тепло, организована работа транспорта, социальных объектов, школ, детсадов, то люди не обращают внимания на органы власти. Это наш идеал. Но чтобы такое наступило, мы должны отпахать по полной программе, – заключил вновь избранный председатель.

Галина ВЛАДИС

Фото Якова ШЛЕГЕЛЯ, «Комиинформ» и gsrk.ru