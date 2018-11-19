Госдолг Коми снижается

Автор: Редактор 19.11.2018

Главным вопросом заседания сессии Госсовета Коми, которое пройдет 22 ноября, станут параметры бюджета республики на следующий год и плановый период 2020 и 2021 годов. На прошлой неделе министр финансов Галина Рубцова подробно рассказала парламентариям, как пополнится региональная казна и как обстоят дела с государственным долгом.

Основная часть бюджета Коми, как и раньше, пойдет на реализацию государственных программ: в следующем году 93 процента, в последующих двух – по 95 процентов. Общероссийская норма при этом – не меньше 90 процентов. В приоритете по традиции расходы по социальным обязательствам, в том числе повышение зарплат бюджетникам.

Ожидается, что общие доходы бюджета Коми в 2019 году составят 73,326 миллиарда рублей, из них налоговые и неналоговые поступления – 68,683 миллиарда, безвозмездные поступления – 4,643 миллиарда. Объем расходов – 74,775 миллиарда, соответственно дефицит – 1,449 миллиарда. Планируемые доходы на 2020 год – 75,138 миллиарда, расходы – 74,729 миллиарда. На 2021 год доходы – 75,96 миллиарда, расходы – 75,839 миллиарда.

Таким образом, отношение дефицита бюджета к доходам без учета безвозмездных поступлений составит, по предварительным расчетам, в 2019 году три процента. Хотя ситуация еще может измениться, поскольку в основном казна региона подпитывается налогами предприятий (60 процентов дохода – от консолидированной группы налогоплательщиков), а они могут сильно варьироваться в зависимости от размера прибыли. Например, невозможно точно подсчитать, сколько заработают нефтяные компании, поскольку мировые цены на черное золото постоянно скачут то вверх, то вниз. Предприятия группы «ЛУКОЙЛ» в Коми на 1 октября перечислили налогов на 15 процентов больше, чем рассчитывали, «Газпром» – плюс 21 процент, также заметно возросла прибыль АО «Монди СЛПК», «Северстали», «Сбербанка» и многих других налогоплательщиков. Так что доходы в текущем году, по свежим данным, получаются больше, чем предполагалось, остатки распределят на следующий год, что должно в итоге поспособствовать профициту в казне, а уж депутаты и правительство оперативно решат, в какую сферу лучше направить эти средства.

– Прибыль в этом году существенная, но нет гарантии, что она будет идти такими же темпами в следующем, из-за этого у нас прогноз на 2019-2021 годы по основным налоговым поступлениям пока консервативный, – пояснила Галина Рубцова.

Плановый дефицит бюджета в текущем году – 2,5 процента, 2017-й республика завершила с профицитом, хоть и минимальным, а в предыдущие четыре года дефицит колебался в рамках 11-14,5 процента.

– Мероприятия по оздоровлению финансов дают о себе знать, – заявила по этому поводу министр, пояснив, что в дальнейшем в программе бюджетного оздоровления акцент будет сделан на увеличении доходной части казны – работе с налоговыми льготами, вовлечении в оборот государственного имущества, продолжится оптимизация расходов на государственное управление.

Расходы на обслуживание государственного долга Коми в этом году составили 3207,3 миллиона рублей. В следующем ожидается 2960,9 миллиона, в 2020-м – 3049,9 миллиона, в 2021-м – 3007,1 миллиона. В предыдущие годы минфин Коми улучшал ситуацию с госдолгом посредством перекредитовок, закрывая предыдущий заем новым, взятым под более низкие проценты. Галина Рубцова с сожалением отметила, что сейчас выгодный кредит взять стало сложнее – банки предлагают не менее чем под 10 процентов годовых.

Объем госдолга к доходам без учета безвозмездных поступлений в 2019 году по плановым параметрам должен был составить столько же, сколько и в нынешнем, – 60 процентов (в деньгах это порядка 41 миллиарда рублей), но министр сообщила, что по итогам в 2018-го госдолг станет ниже, чем предварительно рассчитывали. Следовательно, и на ближайшие три года показатели немного изменятся в лучшую сторону. Пока же предварительные цифры: 57 процентов в 2020-м, 56 процентов в 2021-м. Для сравнения: в 2016 году объем госдолга Коми достигал 78 процентов.

Стабилизацию бюджетной ситуации в Коми отмечают и рейтинговые агентства. Сейчас республика в группе лидеров – на 14 месте – в рейтинге эффективности региональной налоговой политики. Хорошие показатели и по обеспечению открытости управления финансами – Коми уже три года в лидерах по публикации сведений о деятельности государственных учреждений.

Но в регионе еще нуждается в улучшении ситуация с муниципальными бюджетами. Как правило, собственные доходы сельских районов весьма невелики, поэтому местную казну подпитывают за счет региональной, а это уже расходы, не входящие в госпрограммы. В апреле утверждена новая форма распределения поддержки муниципалитетам, которая, по словам Галины Рубцовой, стала более прозрачной. Часть дотаций на сбалансированность перенесли в фонд финансовой поддержки, потому что методика распределения средств фондом закреплена в законе. Это более понятный механизм, который базируется на таких понятиях, как налоговый потенциал, анализ бюджетных расходов и численность населения. Плановый объем фонда финансовой поддержки муниципальных и городских образований в 2019 году – 4,2 миллиарда рублей, это в полтора раза больше, чем в нынешнем. Муниципалитеты, которые показывают лучшие результаты по увеличению собственной доходной базы, получают еще и гранты. Например, в 2018 году Удорскому району досталось 12 миллионов рублей, Сыктывдинскому – 10, Усть-Куломскому – восемь, Княжпогостскому – шесть, Усть-Вымскому – четыре миллиона.

В начале года минфину Коми пришлось взять под ручное управление финансы Корткеросского, Прилузского, Удорского и Сысольского районов из-за высокой кредиторской задолженности. По словам Галины Рубцовой, в результате во всех этих муниципалитетах ситуация значительно улучшилась, особенно министр похвалила Корткеросский и Прилузский районы, где долги свели до минимума.

Кроме того, в республике финансируется проект «Народный бюджет». В этом году из региональной казны на народные проекты в разных социально значимых сферах было выделено 39,8 миллиона рублей, в следующем планируется 90,8 миллиона. Больше всего – 34,7 миллиона – пойдет на проекты в сфере благоустройства. 15,9 миллиона – на занятость населения. 12 миллионов – на образовательные проекты. 6,6 миллиона – на дорожную деятельность, по шесть миллионов ровно – на культуру и спорт. По четыре миллиона – на АПК, малое и среднее предпринимательство, 1,6 миллиона – на этнокультурное развитие. Эффекты от внедрения инициативного бюджетирования есть как экономические – повышение эффективности расходования бюджетных средств, повышение сохранности реализованных проектов, привлечение дополнительного финансирования, так и социальные – рост вовлеченности граждан в бюджетный процесс, повышение уровня доверия к власти, повышение бюджетной грамотности населения и снижение иждивенческих настроений.

Галина Рубцова отметила, что по итогам 2018 года госпрограмма по управлению государственными финансами была признана эффективной. Эту информацию подтвердила и председатель Контрольно-счетной палаты Коми Елена Филимонова, которая обычно ко всем рабочим совещаниям, где рассматривают госпрограммы, готовит распечатку с замечаниями по ее выполнению, а на сей раз парламентарии такого документа не получили из-за фактического отсутствия нарушений. И закон о параметрах республиканского бюджета, который предстоит рассмотреть Госсовету Коми на этой неделе, соответствует всем федеральным требованиям.

Анна ПОТЕХИНА

Фото gsrk.ru

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