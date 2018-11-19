Пособия по созданию доступности

С начала года в Коми республиканскую организацию Всероссийского общества инвалидов по вопросам паспортизации доступности социальных объектов для лиц с ограниченными физическими возможностями обратились более 80 собственников. На данный момент паспортизацию прошли 60 объектов.

Паспортизация позволяет правильно оценить доступность услуг на объекте для маломобильных групп населения и правильно адаптировать здание, чтобы создать беспрепятственный доступ к получению услуг всем. Паспорт каждого объекта проходит согласование с общественной организацией инвалидов. Работа эта ведется по соглашению с минтрудом Коми. Руководители учреждений получают консультирование от экспертов КРО ВОИ по разработке необходимых документов, пособия для работы и сопровождение в период адаптации объекта. В начале 2018 года в республике началась также разработка дорожных карт объектов, что значительно увеличило нагрузку на ответственных за адаптацию здания и на экспертов. География охватывает все без исключения районы Коми. Работа в основном ведется в дистанционном режиме, что, конечно, влияет на скорость работы с объектами.

Как рассказал «Республике» эксперт по доступной среде КРО ВОИ Денис Королев, с 2012 года было подготовлено около 60 экспертов регионального уровня и восемь федеральных экспертов, которые обучались в Москве и имеют сертификаты. Обученные эксперты есть в Ухте, Удоре, Печоре, Прилузье и Сыктывкаре. Поскольку они есть не в каждом районе и не всегда представляется возможным выехать на объект, в КРО ВОИ разработали для руководителей различных учреждений пособия, где написано, что для начала нужно посмотреть, изменить и сфотографировать.

– Ведь специальные инструкции на нескольких листах никто осилить не сможет, поэтому мы и разработали специальные пособия, где лаконично и понятно изложено, на каком этапе, что и как нужно делать. На базе присланного нам по электронной почте материала мы работаем дальше, говорим, что еще нужно изменить, что убрать. На выходе получается техпаспорт, – рассказал Денис Королев.

По словам эксперта, одна из основных ошибок в том, что руководители социальных учреждений зачастую ориентированы на колясочников. И если, к примеру, здание старое и там невозможно пристроить пандус или переделать входную группу, они считают, что больше ничего сделать для доступности учреждения они не могут. Это неправильно, так как кроме колясочников есть еще четыре категории инвалидов, которые нуждаются в создании специальных условий. Это люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения и слуха и ментальными проблемами.

Если нет возможности оборудовать пандус или входную группу, можно минимизировать затраты на адаптацию объекта и использовать ситуационную помощь, технические средства реабилитации, еще какие-то вещи. К примеру, очень важно грамотно установить кнопку вызова и выделить ответственных из числа персонала учреждения за оказание помощи в передвижении по зданию. Причем кнопка вызова должна быть установлена перед препятствием, а не за ним, как это иногда бывает.

Кроме обустройства входной зоны паспортизация требует еще и наличие санитарной зоны, доступной для людей с инвалидностью. В школах, где нет лифта, для маломобильных учеников должны быть предусмотрены кабинеты на первом этаже.

В целом же, как рассказал Денис Королев, прежде чем приступать к работе по переобустройству здания, необходимо его сначала досконально обследовать, чтобы понять, что где находится, и на основе этого делать выводы о том, что нужно достроить или переделать. Итоговое заключение прорабатывается с экспертом, чтобы вместе подумать, как сделать услугу доступной с минимальными затратами.

– Не обязательно строить пандусы, если нет такой возможности. Важен ведь не сам объект, а та услуга, которую там предоставляют, – говорит эксперт. – А ее можно получить и на дому. К примеру, зачем маломобильному человеку ехать куда-то, преодолевая массу препятствий, если врач, учитель или другой специалист может прийти к нему на дом?

Галина ГАЕВА