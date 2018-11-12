В Сыктывкаре откроют музей учительства

В течение года в Коми будет создан музей учительства, целью которого станет воссоздание, сохранение и популяризация истории становления и развития системы образования в республике.

Проект «Музей учительства как форма сохранения исторической памяти, становления и развития системы образования Республики Коми» стал одним из победителей второго конкурса на получение президентских грантов в 2018 году. Авторы проекта отмечают, что история образования неразрывно связана с историей общества, и важно сохранить эту связующую нить между прошлым и настоящим коми учительства.

Музейные экспозиции расскажут о становлении и развитии учительского труда в республике в период с 1864 по 2019 год. Достоянием публики станут копии ранее не публиковавшихся документов и фотографий из фондохранилища Национального музея Коми. Посетители музея смогут совершить «путешествие во времени», при помощи технологии дополненной реальности увидят в реальном окружении утраченные и воссозданные в виде 3D-моделей объекты – классные помещения и аудитории учебных заведений и предметы школьного обихода XIX и XX веков.

Виртуальный музей, с одной стороны, будет являться одной из экспозиций музея учительства. С другой стороны, интерактивный музей будет доступен всем пользователям сети интернет.

В экспозиции интерактивного музея будут представлены церковно-приходская и земская школы в Коми крае (1864-1917 гг.), мужская и женская гимназии Усть-Сысольска (1864-1917 гг.), школы военного и послевоенного периода и современные учебные заведения.

Музей станет площадкой формирования отношения к педагогическому труду, местом проведения совещаний, семинаров и других мероприятий, связанных с развитием и модернизацией системы образования. Экскурсионное обслуживание в музее будет бесплатным. Работа над созданием музея учительства Республики Коми предполагает активное сотрудничество с педагогическим сообществом. В социальной сети «ВКонтакте» создана группа, в которую любой желающий может вступить и принять участие в формировании будущего музея.

Музей учительства планируется открыть до конца 2019 года. Его появление приурочат к празднованию 80-летия со дня основания Коми республиканского института развития образования, который отметят в феврале следующего года. КРИРО сыграл важную роль в становлении и модернизации коми школы. Символично, что музей учительства расположится в одной из аудиторий Коми республиканского института развития образования. Концепция проекта разработана специалистами КРИРО. Идея создания музея принадлежит доктору культурологии, кандидату филологических наук, академику Международной академии наук (Русская секция) Владимиру Сулимову, ушедшему из жизни в апреле этого года.

Галина ГАЕВА

Фото vk.com