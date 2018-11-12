Выжить на «минималку» не удалось

Галина Рочева проверила диету, предложенную бывшей саратовской чиновницей

12 ноября прошел месяц с того дня, когда ижемская пенсионерка Галина Рочева решила проверить, можно ли выжить на 3,5 тысячи рублей в месяц. Сделать это женщине не удалось.

Напомним, 10 октября бывший саратовский министр занятости, труда и миграции Наталья Соколова выразила мнение, что «для минимальных физиологических потребностей» хватит трех с половиной тысяч рублей в месяц, и «макарошки стоят всегда одинаково». На следующий день после появления видео, где чиновница объясняет преимущества жизни на столь минимальную сумму, глава региона Валерий Радаев освободил Соколову от должности. А через два дня Галина Рочева решила проверить на себе слова чиновницы. С 12 октября она подробно рассказывала о своей диете на личной странице «ВКонтакте».

– Размер моей пенсии 18 тысяч рублей, – написала Галина Рочева. – Я хочу посмотреть, сколько денег уйдет на еду за месяц, и доказать чиновникам, что на 3500 рублей не прожить. Моя цель не сидеть на диете, а полноценно питаться и сэкономить денег на продукты. Главное – это показать, что даже в условиях жесткой экономии полноценно питаться на «минималку» не получится.

В итоге Галина Рочева констатировала, что жить в рамках, которые предлагают министры, – невозможно:

– Мысли направлены только на экономию, а из-за этого падает настроение и мало радости в душе. Но я старалась не унывать и все переводила в шутку. Дорожает в жизни все: и еда, и мусор, только совесть не дорожает. Спасибо всем, кто наблюдал и поддержал. Многие мне писали, просили показать, как мы умеем на малом выживать, растить детей, еще и отдыхать. Как говорили наши предки: «Щи да каша – пища наша». Зачем покупать колбасу, в которой мяса нет, или сыр, который делают с использованием пальмового масла. А крупы – они экологически чистые и полезные для нашего здоровья.

По словам Галины Рочевой, больше всего она потратила на мясо и рыбу.

– Северному человеку без них не прожить, а рыба – любимая моя еда, – отметила пенсионерка. – Творог, сметана и молоко – кальций для моих костей. Я не покупала овощи и ограничивала себя во фруктах.

Несмотря на режим экономии, на месячный набор продуктов пенсионерка потратила около пяти тысяч рублей. Это с учетом ранее сделанных домашних заготовок и запасов.

Артур АРТЕЕВ

Фото vk.com