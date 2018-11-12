В Коми прошел фестиваль «Сияние Севера»

Большим гала-концертом и вручением наград лучшим исполнителям завершился в воскресенье в Сыктывкаре XIII Межрегиональный фестиваль детского и молодежного творчества «Сияние Севера», проходивший с 8 по 11 ноября.

Со сцены республиканского театра оперы и балета со словами поздравлений и пожеланиями творческих удач к участникам фестиваля обратились президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера Игорь Шпектор, мэр Сыктывкара Валерий Козлов и министр культуры Коми Сергей Емельянов.

В ходе концертной программы были названы имена победителей. Среди номинантов конкурса оказалось немало наших земляков. Так, лауреатом первой степени и обладателем приза главы республики в номинации «Музыкальное искусство» стала Софья Калинина из Сыктывкара. Звание лауреата первой степени и денежный приз фестиваля в номинации «Хореографическое искусство» получил образцовый коллектив театра танца «Стиль» из Печоры. В номинации «Вокальное искусство» звания лауреата первой степени и денежной премии фестиваля удостоен образцовый ансамбль народной песни «Ладо» из столицы Коми. Приз главы администрации Сыктывкара в номинации «Художественное искусство и декоративно-прикладное творчество» вручен Ангелине Цветковой из Вуктыла.

По завершении конкурсных испытаний фестиваля, до начала торжественной церемонии закрытия в администрации столицы состоялась пресс-конференция, в ее ходе председатели конкурсного жюри в разных номинациях поделились впечатлениями. Все выступавшие были единодушны в одном: подобные фестивали – стартовая площадка для юных талантов, которые завтра могут представлять Россию на мировом уровне.

– Фестиваль «Сияние Севера» – это знаковое событие для всего севера России, – заявил Игорь Шпектор. – Я везде говорю о том, что, когда речь идет о детях, не надо заниматься словоблудием, надо делать конкретные дела. Такие фестивали для многих участников – ступенька в мир большого искусства.

В подтверждение сказанного Игорь Шпектор поведал о том, как много лет назад на таком же фестивале в Магадане разразилась большая полемика, кому дать Гран-при.

– Я тогда настоял дать мальчику, который, с моей точки зрения, был лучшим. Спустя какое-то время я присутствовал на выступлении Ольги Сосновской, она пела в дуэте с каким-то молодым мужчиной. После концерта я подошел выразить свое восхищение их талантом, и молодой человек в ответ на это мне сказал: «Ну это ж вы дали мне путевку в жизнь. Я ведь тот мальчик Сережа, певший в Магадане». Сегодня Сережа Емельянов – министр культуры Республики Коми. Вот такова судьба, которую определил тот конкурс. Я глубоко убежден, что и на этом фестивале будут открыты новые таланты.

Особую благодарность Игорь Шпектор выразил главе республики Сергею Гапликову за то, что он выделил деньги на это очень важное мероприятие, а также мэру города Валерию Козлову, который позаботился о том, чтобы фестиваль прошел на отлично.

Сам Валерий Козлов отметил, что для города проведение мероприятия такого масштаба – большая честь. Организаторы постарались сделать все возможное, чтобы и участникам, и членам жюри работалось и отдыхалось комфортно. Была продумана программа развлечений и знакомства с городом и коми культурой.

– Вся программа фестиваля, мастер-классы – это невероятно важно и для участников фестиваля, и для членов жюри. По всему видно, что детьми в Коми занимаются конкретно, – отметил председатель жюри фестиваля Владимир Кириллов. – Я здесь впервые и остался в полном восторге, чрезвычайно теплый прием. Ведь одна из задач фестиваля – объединять людей и культуры. Это получилось.

Участники пресс-конферен-ции говорили о том, что такие фестивали надо бы проводить каждый год, ведь многие ребята здесь напрямую встречаются с мастерами и получают предложения поступить на бюджетные места в престижные учебные заведения Москвы. Исполнительный директор Союза городов Заполярья и Крайнего Севера Светлана Демихова согласилась с тем, что это очень нужный фестиваль, но его организация требует больших энергетических и материальных затрат.

– Я очень благодарна Сыктывкару и руководству Коми, поверьте, сложно такие фестивали собирать. В первый раз за всю их историю субъект выделил деньги на проведение. Обычно все ограничивались одним каким-то призом, – сказала она.

Коллегу поддержала председатель жюри в номинации «Вокальное искусство» Ольга Толоконникова:

– Когда мы увидели количество призов, которое выделили организаторы, сразу как-то успокоились, так как поняли, что все дети будут счастливы и никто не останется в обиде.

Отметили председатели жюри и минусы, замеченные в ходе конкурсных концертов. Ольга Толоконникова пожелала педагогам подходить к работе с учениками с большей деликатностью.

– Здесь на фестивале видится, что в некоторых коллективах и выступлениях отдельных ребят нет какой-то единой методики, единого взгляда. Бывали какие-то неожиданные открытия, видно, что ребенок талантлив, но педагог не совсем продумал подбор репертуара, и ребенок, к сожалению, терял то место, которое он мог бы получить. Я очень довольна тем, как в Коми развивается академический вокал, здесь много уделяют этому внимания. Ведь академический вокал – это копание, старание, труд.

Председатель жюри в номинации «Музыкальное искусство» Андрей Яковлев выразил свою озабоченность по поводу того, что в сфере музыкального искусства синтезаторы начали массово заменять инструментальное исполнение. И занятия инструментальной музыкой сегодня просто можно отнести к разряду подвига:

– Синтезатор – это очень плохой суррогат. Когда я увидел на этом фестивале два оркестра, два коллектива – один народный, другой – струнный, был в восторге. Но заметил одну тенденцию: уже который фестиваль подряд всех «забивают» представители народных инструментов – баянисты, балалаечники, пианисты. Они оказываются на порядок выше других музыкантов. Не знаю, с чем это связано, но тенденция интересная.

Председатель жюри в номинации «Хореографическое искусство» Ирина Корнеева отметила, что на фестивале было мало классики и этнографии, мало национального колоритного северного танца. А председатель жюри в номинации «Художественное и декоративно-прикладное искусство» Сергей Гагаузов выразил сожаление, что слабо представлено декоративно-прикладное мастерство.

– Мне как председателю жюри обидно. К сожалению, была представлена только одна вещь из глины. Это Вуктыл. А ведь Сыктывкар и Воркута тоже очень сильны в этом. Думаю, в другой раз этот пробел будет восполнен, – подытожил он.

Галина ГАЕВА

Фото пресс-службы администрации Сыктывкара