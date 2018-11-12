Уроки патриотизма от Героев России

В конце минувшей недели в рамках всероссийского проекта «Диалоги с Героями» Сыктывкар посетили Герои России Вячеслав Бочаров и Владимир Шарпатов, а также Герой Советского Союза Валерий Бурков. В течение двух дней они провели несколько встреч со школьниками Сыктывкара, Эжвы и Сыктывдинского района, а также приняли участие в митинге, посвященном подвигу соотечественников в войнах и локальных конфликтах.

На митинге, в котором участвовали школьники, студенты, руководители различных министерств и ведомств, представители РПЦ, выступил Вячеслав Бочаров. Его воинский стаж – 37 лет. Он воевал в Афганистане, участвовал в штурме захваченной террористами школы №1 в Беслане, за боевые заслуги удостоен ордена Красной Звезды и медали «Золотая Звезда», член Российской ассоциации Героев, Российского союза ветеранов Афганистана, Союза десантников России, Российского детского фонда, Паралимпийского комитета России, член Общественной палаты страны.

– Для того чтобы построить здоровое общество и благополучное государство, необходимо опираться на твердый фундамент, которым является патриотизм. А краеугольным камнем патриотизма является память о тех, кто иногда ценой своей жизни отстаивал независимость нашего государства. Нас всех, кто приехал сюда, в той или иной мере связывает Афганистан. Валерий Анатольевич Бурков – инок Киприан – стоит перед вами на протезах. В Афганистане он потерял ноги, но не потерял силу духа. И поэтому сейчас он здесь, проводит большую работу по патриотическому воспитанию молодежи, – обратился Вячеслав Бочаров к собравшимся на митинге.

В ходе встреч с детьми и молодежью герои говорили о сохранении преемственности поколений, памяти воинских и трудовых подвигов, бережном отношении к истории страны, недопустимости ее фальсификации. Кроме того, они рассказывали реальные истории из своей жизни, ставшие для них знаковыми. Гости республики также приняли участие в открытии третьего Республиканского слета кадетских классов, военно-патриотических клубов и объединений «Юнармия Коми – 2018», прошедшего на базе детского оздоровительного центра «Гренада».

В программе визита в концертном зале «Сыктывкар» состоялась также встреча Героев России с сыктывкарскими активистами Российского движения школьников и воспитанниками военно-патриотических клубов и объединений. Владимир Шарпатов рассказал о событиях, на основе которых снят художественный фильм «Кандагар». 3 августа 1995 года самолет Ил-76, его командиром был Владимир Шарпатов, принудительно сел на аэродром вблизи города Кандагар в Афганистане. Экипаж попал в плен. Только спустя год, в августе 1996-го, они смогли совершить побег.

Вячеслав Бочаров вспомнил события освобождения школы в Беслане, непосредственным участником которых он был. Герой отметил, что ни разу не пожалел о том, что отдал всю свою жизнь служению России. Несмотря на три серьезных ранения, его никогда не посещала мысль оставить военную службу.

Валерий Бурков говорил с представителями поисковых организаций и общественных объединений о патриотизме и вере. В 2016 году Герой Советского Союза принял монашество под именем Киприан. Теперь он несет монашескую службу в православном мужском монастыре.

Галина ГАЕВА

Фото Артура АРТЕЕВА