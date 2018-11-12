От переселения до благоустройства

Депутаты Госсовета региона на одном заседании рассмотрели итоги реализации в этом году сразу двух госпрограмм – «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» и «Современная городская среда на территории Республики Коми».

Первая госпрограмма примечательна в первую очередь тем, что в нее входит переселение из аварийного жилфонда и проведение капитального ремонта в многоквартирных домах. Также в ее рамках предоставляются субсидии местным бюджетам на строительство объектов водоснабжения и водоотведения, а Воркуте – на переселение граждан из малозаселенных домов, компенсируются выпадающие из-за льготных тарифов доходы ресурсоснабжающим организациям.

Учитывая, что рассмотрение двух программ должно было занять всего три часа, парламентарии в начале встречи предупредили докладчиков из министерств о строгом регламенте: 20 минут на основное выступление, по 10 минут – на содоклады.

– Уложитесь в такое время? – обеспокоилась председатель Госсовета Надежда Дорофеева, глядя на министра строительства и дорожного хозяйства Коми Андрея Крикуненко с увесистой пачкой распечаток в руках.

Министр в 20 минут уложился, рекордными темпами рассказав, как исполняются все пять относящихся к его ведомству подпрограмм жилищно-строительной госпрограммы. Акцентироваться пришлось на самой сложной за последние годы теме – на переселении из аварийного жилья. Андрей Крикуненко сообщил, что за пять лет, начиная с 2013 года, на эти цели в Коми потрачено семь с небольшим миллиардов рублей. 42 процента – федеральные средства от Фонда содействия реформированию ЖКХ, 39 процентов – региональные, остальные – муниципальные. Новоселами стали 8507 человек, к сносу приговорили 155 тысяч квадратных метров старого жилья.

В нынешнем году, на пятом дополнительном этапе программы переселения, Коми должна дать новые квартиры еще 981 гражданину. Расселить нужно 217 домов общей площадью 21,5 тысячи квадратных метров, план пока выполнен на 71 процент. Отличие от предыдущих этапов в том, что сейчас жилье для переселенцев в основном приобретается муниципалитетами, а не строится.

Сейчас разрабатывается региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилфонда». Следуя ему, планируется к 2024 году сократить аварийные жилплощади на 135,5 тысячи квадратных метров.

В следующие три года переселение из аварийного жилья продолжится из средств регионального бюджета и при значительной поддержке федерального. В 2019 году республика планирует выделить на эти цели 30,6 миллиона рублей, в 2020-м – 34,9 миллиона, в 2021-м – 39,2 миллиона. От федерального фонда ожидается 580,7 миллиона, 662,7 миллиона и 744,7 миллиона соответственно. На эти средства с 2019 по 2021 год должны расселить 1,8 тысячи человек.

В целом о реализации программы Андрей Крикуненко высказался весьма оптимистично, отметив, что в регионе и в плане жилищного строительства дела идут неплохо – за год выдано 1400 разрешений на возведение домов.

О подпрограммах, относящихся к ведению министерства энергетики, ЖКХ и тарифов Коми, рассказала первый заместитель министра Ольга Микушева, акцентировав внимание на капитальном ремонте.

В 2018 году, по ее словам, было запланировано отремонтировать 119 домов, в 71 доме работы завершены, в 39 завершаются, и в оставшихся семи домах переносятся на 2019 год, так решили собственники жилья. Два дома исключаются из краткосрочного плана в связи с тем, что их признали аварийными и ремонту не подлежащими.

На деятельность регионального оператора, реализацию программ капремонта и субсидии местным бюджетам в 2018 году в казне Коми было заложено 124,5 миллиона рублей. Отдельная статья расходов – субсидии Воркуте. Сейчас завершается ремонт 61 жилого помещения для переселения воркутинцев из малозаселенных домов по субсидиям, выданным в 2017 году. В нынешнем году Воркуте выделили 72,4 миллиона, на которые нужно отремонтировать еще 112 квартир – частично сейчас, частично в 2019-м. До начала заседания в разговоре с журналистами Ольга Микушева положительно отметила оперативную работу воркутинской администрации в этом направлении.

Также Ольга Микушева сообщила, что размер минимального обязательного взноса на капремонт в Коми будет повышен до семи-девяти рублей за квадратный метр. Это в три раза больше, чем сейчас, но, по словам замминистра, все равно недостаточно.

– Почему тогда не в десять раз? – донеслась саркастическая реплика кого-то из депутатов.

Ольга Микушева объяснила, что с нынешним размером взноса краткосрочную программу капитального ремонта выполнить не удастся, просто не получится собрать достаточно средств для проведения работ в ближайшие годы. По ее словам, в большинстве регионов минимальный размер взноса уже сейчас выше 10 рублей. Так что семь рублей – это скорее попытка найти золотую середину: чтобы тариф был более-менее близок к экономически обоснованному (порядка 17 рублей), но при этом не слишком кусался.

Отдельно Ольга Микушева рассказала о строительстве объектов водоснабжения и водоотведения: в планах на 2018 год были четыре объекта. Три в Усть-Вымском районе, два из них предназначены для улучшения водоснабжения в Микуне, и работы вот-вот завершатся, плюс начато строительство водопровода в Жешарте, оно продолжится в 2019-м. Построена канализационная сеть в Усть-Куломском районе.

– Слушая докладчиков, вспомнила Жванецкого: «Все идет хорошо, только мимо», – прокомментировала выступления председатель Контрольно-счетной палаты Коми Елена Филимонова и высказала замечания относительно реализации программы.

В частности, указала на почти курьезный случай, связанный с обеспечением инфраструктурой местечка Шордор-2 на территории Верхней Максаковки в Сыктывкаре. В этом месте выделяется земля под индивидуальное строительство, планировалось, что там в рамках госпрограммы появятся проезды, дороги и тротуары. Однако на пути всего этого, к удивлению строителей, оказались непредусмотренные проектом электрические сети и опоры. Они там вообще-то и раньше стояли, но проектировщик их почему-то не заметил. Из-за этого в прошлом году работы пришлось отложить, в нынешнем из-за аналогичной проблемы тоже. Заместитель руководителя администрации Сыктывкара Сергей Воронин в ответ на справедливое возмущение депутатов по этому поводу сообщил, что виновный уже уволен.

Также Елена Филимонова критически высказалась о постоянных корректировках в адресной программе переселения граждан из аварийного жилфонда, из-за чего приходится менять и объемы финансирования. Число потенциальных переселенцев уже два раза значительно изменялось с начала года в сторону снижения, третья корректировка намечается в ближайшие дни. Касается это в первую очередь Печоры и указывает на то, что показатели программы там изначально были недостоверны, поскольку информацию вовремя не актуализировали.

Во время обсуждения госпрограммы депутаты подняли и вопросы, касающиеся маневренного жилого фонда и жилья для социального найма. Эти темы парламентарии решили обсудить подробнее на отдельном совещании.

Ольга Микушева, выступая по программе «Современная городская среда», напомнила, что она разработана на основе приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В планах на 2018 год значилось благоустроить 90 дворовых территорий и 61 общественную территорию, участие в этом приняли 45 муниципальных образований. Сейчас в 40 из них работы завершены полностью, в оставшихся все будет сделано до конца ноября. Например, на 98 процентов выполнено благоустройство парка в Воркуте, затратили на это 12 миллионов рублей. Общий объем финансирования программы в этом году и на три следующих – более 1,2 миллиарда рублей. Цель – повышение уровня благоустройства территорий.

Улучшению состояния территорий в разных районах способствуют и народные проекты по благоустройству, их в нынешнем году реализовано 22 на общую сумму 8 миллионов рублей. В следующем году на народные проекты заложили уже 34 миллиона рублей.

В нынешнем году проведен конкурс на грант главы Коми на лучшее благоустройство территорий зимой. Победителями стали Инта, Нижний Одес, Усогорск, Корткерос, Каджером и Визинга, они получили средства на благоустройство, ремонт дорог и приобретение снегоуборочной техники – 50 миллионов рублей в целом.

Кроме того, в следующем году сто миллионов рублей из федерального бюджета получит Сыктывкар для работ по благоустройству, которые будут проводиться перед празднованием 100-летия Республики Коми.

Руководитель администрации Сысольского района Роман Носков рассказал о том, как программа выполняется в подведомственном ему муниципалитете.

По его словам, за первый год в районе «Современная городская среда» уже дала заметные результаты. Визинге выделили 3,5 миллиона рублей (солидные средства для сельской местности), отремонтированы тротуары по улице Мира, несколько дворовых территорий и общественная территория на улице Молодежной. Администрация собирает заявки на благоустройство на 2019 год. Вместе с тем Роман Носков отметил, что хотелось бы по этой программе благоустроить и многие другие населенные пункты, но они не подходят по размеру – населения меньше, чем предусмотрено в программе.

– Значит, выход один, надо укрупняться? – предположила Надежда Дорофеева, подразумевая объединение разных сельских поселений в одну административную единицу.

Но Роман Носков пояснил, что это тоже не выход, поскольку численность считается не по сельскому поселению, в которое может входить несколько деревень и поселков, а по конкретным населенным пунктам в его составе.

Небольшая дискуссия случилась по поводу мнения о том, насколько информировано население о программе «Современная городская среда». Ольга Микушева рассказывала о большой работе в этом направлении, которую проводит министерство, сотнях публикаций и сюжетов в СМИ, но со стороны депутатов прозвучала информация, что их избиратели на встречах заявляют, что ничего не слышали о такой программе. В ходе спора, возникшего между чиновниками, парламентариями и общественниками, был сделан в общем-то очевидный вывод: те, кто действительно заинтересован в приведении своего двора и ближайшего парка в порядок, быстро узнают все и в подробностях, а те, кому интересно в этом участвовать лишь на словах, информацию не услышат, даже если она звучит «из каждого утюга».

Тем не менее депутаты сочли, что над информированием населения нужно работать еще активнее. Кроме того, они решили, что по возможности нужно увеличить объем средств по госпрограмме «Современная городская среда», поскольку хорошие результаты налицо.

Анна ПОТЕХИНА

Фото gsrk.ru