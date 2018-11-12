Достижения и болевые точки здравоохранения

Более 26 миллиардов рублей ежегодно выделяется на реализацию государственной программы «Развитие здравоохранения» в Коми. Сюда входят и средства ФОМС, и деньги, привлеченные из федерального бюджета, включая резервный фонд правительства России, и средства республиканской казны. Цель программы – обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения республики. Речь об этом шла на очередных бюджетных слушаниях в Госсовете Коми.

Первичная помощь

В госпрограмме семь подпрограмм, о каждой из них подробно рассказал в своем докладе министр здравоохранения региона Дмитрий Березин.

В рамках проекта «Первичная медико-санитарная помощь» к 2025 году в Коми планируется произвести замену шести ФАПов, но, возможно, как отметил министр, эта цифра будет большей. В текущем году должны ввести в строй четыре ФАПа, контракты на приобретение двух фельдшерско-акушерских пунктов (в поселках Луговой и Ваймес) уже оплачены, а два (в поселке Аджером и селе Читаево) планируется приобрести до конца года. Силами компании «ЛУКОЙЛ» строятся врачебные амбулатории в селах Мутный Материк и Щельябож.

Проект также предусматривает обеспечение центральных районных больниц передвижными медицинскими комплексами – флюорографами, маммографами и стоматологическими установками – для оказания медпомощи жителям малонаселенных пунктов численностью до ста человек. В этом году приобретен один такой комплекс стоимостью почти 15 миллионов рублей (выделенных из резервного фонда правительства России и республиканской казны), а всего к 2025 году необходимо закупить 30 комплексов.

Поставлена задача охватить 70 процентов граждан профилактическими медосмотрами (диспансеризацией), внедрить новую модель «Бережливая поликлиника» в более чем половине медицинских организаций, оказывающих первичную помощь, открыть в 2021 году в республике офис по защите прав застрахованных лиц каждой страховой медорганизации, ежегодно выполнять не менее ста вылетов санавиации за счет федеральных средств в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств республики.

Особая роль в оказании первичной медицинской помощи – у скорой помощи. За последние годы, как отметил министр, существенно обновлен парк санитарного транспорта – закуплен 51 автомобиль. Тем не менее уровень износа автопарка очень высокий – 34 процента автомобилей скорой помощи эксплуатируются свыше пяти лет. В 2018 году в рамках распоряжений правительства страны республике распределено 13 автомобилей скорой класса B, и еще пять санитарных авто приобретено за счет средств региона. До конца года машины поступят в Коми.

Здоровье матери и ребенка

Как отметил Дмитрий Березин, свой вклад в демографию отрасль здравоохранения вносит не только за счет снижения смертности, но и через профилактику абортов и повышение доступности экстракорпорального оплодотворения.

Положительный результат дало доабортное консультирование с привлечением психологов, соцработников и священников РПЦ. На протяжении последних двух лет каждая пятая женщина принимает решение о сохранении беременности: это дало в 2017 году 600 дополнительных рождений. По итогам девяти месяцев 2018 года в 374 случаях женщины изменили свое решение в пользу рождения ребенка.

Уже десять лет в республике применяются вспомогательные репродуктивные технологии. За этот период 1319 детей появились на свет в результате применения ЭКО (экстракорпорального оплодотворения). В текущем году запланировано 650 циклов ЭКО на сумму более 92 миллионов рублей. В следующем году, чтобы ликвидировать очередь (сейчас это 365 супружеских пар), запланировано 700 циклов ЭКО.

Закупается оборудование для детских поликлиник. Правительство России в этом году предоставило республике субсидию в размере 61,6 миллиона рублей на развитие материально-технической базы, региональное софинансирование составило 26,4 миллиона рублей. На эти средства будет приобретено 66 единиц оборудования в 23 учреждения: УЗИ-аппараты, дефибрилляторы, ЛОР-комбайны, офтальмологическое оборудование.

Лекарства

Поскольку 67 процентов льготников отказались от набора социальных услуг, предпочтя их денежный эквивалент, бремя бесплатного обеспечения их медикаментами ложится в полном объеме на региональный бюджет, констатировал министр. В этом году объем средств на обеспечение региональной льготы достиг одного миллиарда 156,4 миллиона рублей. В первую очередь рост расходов бюджета республики связан с включением препаратов для лечения орфанных заболеваний в список жизненно важных, на которые из этой суммы направлено более 160 миллионов рублей.

Благодаря усилиям депутатов, за что Дмитрий Березин их поблагодарил особо, с 1 января 2019 года вступают в силу изменения в федеральный закон, предусматривающие передачу финансирования лекарств пяти орфанных заболеваний с регионального уровня на федеральный. Это позволит сэкономить порядка 100 миллионов рублей и закупать на них другие необходимые препараты.

Кадры

Благодаря программе «Земский доктор» за последние пять лет обеспеченность врачами сельских районов в Коми увеличилась почти на 15 процентов. С 2011 года, когда программа была запущена, на село приехали 266 врачей. До конца нынешнего года в сельскую местность прибудут еще 21 врач и три фельдшера.

С 2018 года программа претерпела изменения и теперь распространяет свое действие и на города с населением до 50 тысяч человек, а единовременная компенсационная выплата фельдшерам составляет уже не 300, а 500 тысяч рублей.

В текущем году трудоустроено 47 специалистов с высшим медицинским образованием, прошедших аккредитацию. Главным способом борьбы с дефицитом и дисбалансом врачебных кадров по-прежнему остается контактная подготовка. В настоящее время на всех курсах по целевому договору по специальностям «лечебное дело», «педиатрия», «стоматология» обучается 385 студентов.

Благодаря тому, что в районах Крайнего Севера и на приравненных к ним территориях установлена процентная надбавка к зарплате в полном размере с первого дня работы независимо от стажа, удается привлекать специалистов из других регионов – за девять месяцев 2018 года в Коми приехали 31 врач и 37 медработников среднего звена.

Пять ключевых проблем

Дмитрия Березина дополнила присутствовавшая на заседании зампред правительства региона Наталья Михальченкова. Она обозначила пятерку наиболее острых проблем отрасли.

Во-первых, это кадры, и не просто их количественный состав, а качество, профессиональный уровень медицинских работников.

Вторая проблема – инфраструктурная. В республике 38 аварийных ФАПов, требуется 20 миллиардов рублей, чтобы отремонтировать и привести в современный вид учреждения здравоохранения, начиная с крыш и заканчивая подвалами, сделать комфортными для пациентов больницы и амбулатории. Соответствующая дорожная карта разработана, но быстро все сделать не получится, не хватает финансирования.

Третье – качество лабораторно-диагностических исследований, напрямую зависящее от оснащенности современным медицинским оборудованием.

Четвертое – программа государственных гарантий медицинской помощи населению не сбалансирована под особенности регионов, и все, что в нее не входит, ложится на плечи субъектов. В этом году в рамках госгарантий не было учтено увеличение оплаты труда медработников и повышение МРОТ, что привело к большой кредиторской задолженности медучреждений.

И пятое – заработная плата. Зачастую уровень совместительства влияет на качество медицинской помощи, но многое здесь зависит от грамотной политики главврача, от того, как в медучреждении организован процесс работы.

Стройки

В ходе обсуждения зашел разговор и о других болевых точках отрасли. Председатель Контрольно-счетной палаты республики Елена Филимонова указала на неудовлетворительную ситуацию со строительством объектов здравоохранения. В Коми запускают строительство Республиканской инфекционной больницы (с объемом финансирования 924,4 миллиона рублей), реконструкция радиологического отделения республиканского онкодиспансера (685,8 миллиона рублей), реконструкция перехода между главным корпусом и консультативной поликлиникой Республиканской детской клинической больницы (143,1 миллиона рублей) и пристройки главного корпуса под открытие специализированных педиатрических отделений (9,5 миллиона рублей). Однако, как указала глава КСП, по двум первым объектам, срок ввода в эксплуатацию которых – 2020 год, строительство до сих пор не начато. А по объекту «Республиканская инфекционная больница» Главгосэкспертиза России выдала отрицательное заключение на проект и инженерные изыскания.

Расходы республиканского бюджета на разработку и неоднократные корректировки проектно-сметной документации по строительству инфекционной больницы превысили 50 миллионов рублей, указала Елена Филимонова.

Дмитрий Березин пояснил, что экспертизу нужно проходить ежегодно, чтобы не выпасть из федеральной программы.

– Будем перепроектировать, объект сложный, но его обязательно нужно построить, – заявил министр.

Наталья Михальченкова отметила, что средства были возвращены без штрафа, а из программы объект не выпал. В этом заслуга спецпредставителя региона в Москве. И в данных обстоятельствах это лучший из возможных вариантов развития событий.

В свою очередь министр строительства и дорожного хозяйства Андрей Крикуненко объяснил причины вынужденной переделки проекта: требования меняются каждый год. Согласно прежним требованиям инфекционная больница могла проводить лечение большего количества больных, а теперь так уже нельзя.

Что касается реконструкции радиологического отделения онкодиспансера, то, как сообщил Андрей Крикуненко, на следующей неделе будет заключен договор с подрядчиком, федеральные средства уже выделены.

Оптимизация

Еще одна острая проблема – накопившаяся у медучреждений Коми кредиторская задолженность, в октябре она уже превысила 800 миллионов рублей. Депутаты спросили, отчего она появилась. Как пояснил Дмитрий Березин, задолженность обусловлена дефицитом средств обязательного медицинского страхования, значительная часть которых направляется на повышение оплаты труда медработников во исполнение указа президента России от 7 мая. Согласно указу средняя зарплата медработников по Коми установлена на уровне 44 400 рублей, однако ФОМС при финансировании исходил из 41 500 рублей. Из-за этой разницы недополученных средств и возникла задолженность.

В октябре для возмещения затрат медучреждений, не покрываемых в полной мере тарифом ОМС, из республиканского бюджета дополнительно выделили около 735 миллионов рублей, которые в том числе пошли на погашение долга.

Из соображений экономии происходит сейчас и укрупнение юридических лиц медицинских организаций, объединение поликлиник в Сыктывкаре и Воркуте. Как заверили представители минздрава, на пациентах это никак не скажется, даже наоборот – попасть к специалистам будет легче. А оптимизация коснется не медицинских кадров и персонала, а непрофильных служб.

– Ведется расчет расходов на единицу услуги. Разные учреждения тратят разные деньги. Структура сети медучреждений в Воркуте и Инте осталась прежней, а население значительно уменьшилось, приходится нести большое бремя расходов за содержание зданий. Поэтому укрупняем юрлица, переводим одно здание из нескольких, ликвидируем «неликвидку». В перспективе одно муниципальное образование должно содержать одну медицинскую организацию по оказанию первичной медико-санитарной помощи, – пояснил Дмитрий Березин.

Галина ВЛАДИС

Фото gsrk.ru