«Божественная комедия» Дали

На минувшей неделе в столицу Коми привезли уникальную художественную коллекцию из фондов Государственного музея истории религии (Санкт-Петербург).

Это три десятка произведений всемирно известного сюрреалиста Сальвадора Дали, а также гравюры французских художников начала прошлого столетия Мориса Дени, Эди Леграна и Эдуарда Гёрга. Скоро все эти произведения можно будет увидеть на выставке в Национальной галерее Коми, а 9 ноября там прошла небольшая презентация питерской коллекции. «Республика» стала единственным изданием, приглашенным на мероприятие.

О привезенных работах и будущей выставке «Livre d’artiste. Книга художника» рассказала сотрудник отдела «Христианство на Западе» Государственного музея истории религии Наталья Суслова.

– Livre d’artiste, или Книга художника, – это уникальное явление в мире иллюстрированной книги, которое совсем недавно появилось на отечественных вернисажах и в музейных экспозициях, да и то в Москве и Санкт-Петербурге, – рассказала Наталья Суслова. – Можно сказать, что российскому зрителю это направление изобразительного искусства практически незнакомо.

Сыктывкар – это второй город за пределами столиц, где пройдет масштабный показ образцов livre d’artiste.

По словам Натальи Сусловой, книга художника – это не классическая иллюстрация к тому или иному произведению. Художники довольно свободно подходили к литературному тексту, часто для них это был лишь мотив для создания произведения.

По оценкам исследователей творчества Дали, иллюстрации «Божественной комедии» – это вершина графического искусства испанского живописца. Каждая гравюра имеет свое название, данное автором.

Серию акварельных иллюстраций для юбилейного издания «Божественной комедии» итальянское правительство заказало Дали в 1951 году, к празднованию 700-летия Данте. Но заказ отменили, тем не менее художник решил довести дело до конца. За девять лет он нарисовал сто акварелей: по одной к каждой из ста песен «Комедии».

Французский издатель Жозеф Форе, с которым Дали работал над «Дон Кихотом», познакомил художника с Ле Эюром Клером, чье издательство занялось реализацией проекта. Рисунки Дали были сделаны акварелью, гуашью и пером, а затем переведены в печатную технику. Сохранить все художественные особенности оригинала удалось благодаря использованию цветной ксилографии. Каждый рисунок Дали воспроизводился последовательными оттисками с отдельных печатных форм числом от 20 до 37. В течение пяти с лишним лет граверы вручную вырезали порядка 3500 деревянных досок для изготовления пяти тысяч гравюр. Дали лично контролировал процесс создания пластин, проверяя и утверждая каждую из них. Работу над ксилографиями окончили в 1963 году, а годом позже «Божественная комедия» с иллюстрациями Дали была сдана в печать. Доски уничтожили после печати тиража.

В «Дневнике одного гения» Дали написал: «Дантовский ад освещен солнцем и медом Средиземноморья, вот почему ужасы моих иллюстраций так аналитичны и суперстуденисты на вид. Мне хотелось, чтобы мои иллюстрации к Данте получились словно легкие следы сырости на божественном сыре». В образе Данте Дали изображает самого себя, а в образе Беатриче – Галу.

Как рассказала Наталья Суслова, феномен «книги художника» возник в Париже на рубеже XIX и XX веков. То обстоятельство, что инициаторами изданий являлись не издатели, а торговцы произведениями искусства, определило принципы подхода к созданию «книги художника». В первую очередь это было представление художника, причем в редких случаях он являлся профессиональным иллюстратором. «Книга художника» соединила усилия писателей, издателей и художников в создании шедевров полиграфического искусства. Они задумывались как библиографическая редкость, текст набирался вручную, ограничивался тираж, каждый экземпляр имел собственный номер, граверные доски уничтожались. В отличие от обычного издания книга художника – это не прошитые в обложку листы. Причем, как пояснила Наталья Суслова, печатали гравюры не на простой бумаге, а на изготовленной на заказ. Искусствовед продемонстрировала: каждый лист имеет водный знак.

– В России практически нет в продаже работ livre d’artiste, – рассказала Наталья Суслова. – Поэтому наш музей покупает эти работы в Европе. Стоимость их достаточно высока. К сожалению, даже во многих крупнейших отечественных музеях не представлены образцы этого жанра. Самая большая российская коллекция «Livre d’artiste» – в Государственном Эрмитаже. Наш музей также занимается собиранием и представлением этого направления искусства.

Всего на выставке в Сыктывкаре будет показано 68 произведений четырех авторов. Это иллюстрации к «Божественной комедии» Данте Эдуарда Гёрга, Эдуарда Эди Леграна и Сальвадора Дали. А также книги «Жизнь Святого Доминика» Анри-Доминика Лакордера и «Подражание Иисусу Христу» Фомы Кемпийского с иллюстрациями Мориса Дени.

– Мы организуем эту выставку к 75-летию Национальной галереи Коми. Коллекция предоставлена в рамках соглашения о нашем сотрудничестве с Государственным музеем истории религии, – рассказала «Республике» директор галереи Ольга Талянина.

С уникальным явлением западноевропейского искусства – livre d’artiste – можно будет познакомиться в Национальной галерее Коми с 22 ноября по 13 января.

Артур АРТЕЕВ

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